Политолог: не исключаю, что высылка дипломатов РФ из Эстонии – провокация

Эстония решила выслать двух российских дипломатов. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik назвал это решение очередной антироссийской кампанией, направленной на то, чтобы максимально изолировать Россию, в том числе дипломатически.

Генконсулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота, теперь они должны покинуть страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова.

Представитель эстонского МИД отказалась комментировать решение Таллина. Назвать срок, в течение которого дипломаты должны уехать из страны, она также не смогла.

В посольстве России в Эстонии информацию о высылке дипломатов не комментируют.

Российский МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом".

"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", – сказали РИА Новости в МИД РФ. Каких-либо деталей к сказанному в министерстве не добавили.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что действия Эстонии вписываются в антироссийскую кампанию, которую проводят, в частности, прибалтийские страны.

"Я могу прокомментировать это только как очередную антироссийскую кампанию, направленную на то, чтобы максимально изолировать нашу страну, в том числе в дипломатическом ракурсе. Ранее страны Балтии неоднократно высылали наших журналистов, запрещали им въезд, причем далеко не только тем журналистам, которые работают с новостями или актуальными событиями. Я не исключаю, что это провокация. И когда такие провокации превращаются уже фактически в непрерывный ряд враждебных акций, я думаю, что вполне адекватно было бы отреагировать на это достаточно жестко", – сказал Богдан Безпалько.

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