Политолог о саммите G7: это великое благо, что нас там нет

В Таормине (Италия) стартует саммит G7. В нем впервые примет участие президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что России выгодно сейчас не присоединяться к "семерке".

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что призовет лидеров стран G7 продолжить политику санкций против России.

"С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику", – сказал Туск журналистам перед саммитом G7.

США ввели санкции против российских лиц и компаний в связи с событиями в Крыму и на Украине, а также в связи с обвинениями в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Москва называет такие обвинения бездоказательными.

Встреча G7 проходит в пятницу. В ней участвуют руководители США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии. Встреча, в частности, привлекает внимание по причине того, что в ней впервые примет участие президент США Дональд Трамп.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что о России обязательно будут говорить на саммите, но никаких новых решений принято не будет.

"В отношении России будет избран старый формат. Трамп не будет его как-то менять, тем более, он не знаком с руководством нашей страны: не было американо-российской встречи. Схема останется старой. Сомневаюсь, что будут какие-то дополнительные санкции и тому подобное", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, лидеры крупнейших западных стран в принципе неверно оценивают отношения между Россией и Западом.

"Если условия снятия санкций и возвращения за общий стол с членами G7 – отдать Крым, закрыть глаза на угрозу геноцида для народа Донбасса и так далее, и все это ради того, чтобы присоединиться к "семерке" и сидеть вместе с ними и обсуждать проблему Brexit'a… Если они считают, что ради того, чтобы с ними попить коктейль, можно кинуть на душегубство миллионы людей, если критерии у них такие, то это великое благо, что нас там нет", – считает Андрей Суздальцев.

По его мнению, для России лучше будет не присоединяться к G7 и по другим причинам.

"Проблема в том, что сидя с ними за общим столом, мы берем на себя и частичную ответственность за их политику – зачастую несогласованную, непродуманную и откровенно экспансионистскую. Зачем нам все это? Мы сейчас играем очень интересную в мировой политике роль. Россия – та самая небольшая, но очень весомая гиря на мировых весах. И на какой стороне эта гиря окажется, там и будет безусловный успех. Поэтому российская тема в международных отношениях остается очень острой. Если нас нет "вживую" на этом саммите, то мы все присутствуем там "виртуально". Не беря при этом никакой ответственности за принятие решений", – заключил Андрей Суздальцев.

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