Политолог об ударе коалиции по сирийскому Меядину: американцы обнаглели

В Сирии в результате авиаудара западной коалиции погибли 35 человек, среди них – женщины и дети, сообщает Agence France-Presse. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Араик Степанян, США ведут в Сирии "неразборчивую войну".

По меньшей мере, 35 мирных жителей погибли на востоке Сирии в результате удара ВВС международной коалиции, возглавляемой США, передает агентство France-Presse со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По его данным, авиаудар был нанесен по городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, который находится под контролем ИГ*. Сообщается, что среди погибших – как минимум 26 родственников боевиков ИГ*, в том числе женщины и дети.

В эфире радио Sputnik ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян высказал мнение, что в Сирии западная коалиция во главе с США ведет "неразборчивую войну", нанося удары, в том числе, и по мирным жителям.

"Во-первых, американцы не имеют четкого плана, как они должны бороться, чтобы победить этих террористов. Во-вторых, у них двойные стандарты: для них есть "хорошие" и "плохие" террористы. "Хорошим" они помогают, а по непризнанным террористам бьют. В борьбе с "плохими" террористами ведется такая неразборчивая война. Когда они наносят удары, им не важно – бьют они по боевикам или по их родственникам: женщинам и детям", – сказал Араик Степанян.

Он отметил, что по отношению к ситуации в Сирии западные СМИ и базирующиеся на Западе правозащитные организации исповедуют двойные стандарты.

"Если бы было сообщение, что что-то подобное сделали российские ВКС, то, я думаю, шуму было бы немерено. И нас обвинили бы во всех смертных грехах и в военных преступлениях. А когда это делают США, то правозащитные организации или просто констатируют факты, или и вовсе молчат. В итоге американцы обнаглели и цинично совершают такие преступления. И, наверное, каждый раз такое молчание толкало американцев на более серьезные преступления. Мне кажется, что теперь эти организации, как бы чтобы "сохранить лицо", должны были этот вопрос поставить. Но насколько это серьезно и последует ли какое-то продолжение – это другой вопрос", – заключил Араик Степанян.

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