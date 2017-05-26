Сенатор о словах Туска: Россия развивается, а ЕС пусть остается с санкциями

Глава Евросовета Дональд Туск планирует призвать страны продолжить политику санкций против России. Сенатор Игорь Морозов в эфире радио Sputnik отметил, что уже сейчас декларации руководителей ЕС зачастую расходятся с тем, что происходит на самом деле.

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что призовет лидеров стран G7 продолжить санкционную политику против России.

"С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику", – сказал Туск журналистам перед саммитом G7. Его пресс-конференция транслировалась службами ЕК.

В свою очередь, как сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций.

Кон также рассказал, что вопрос об ограничениях обсуждался на саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, российская тематика будет в центре внимания и на встрече "Большой семерки", которая состоится в пятницу в Италии.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает развиваться.

"Президент России (Владимир Путин) в отношении санкций уже много раз говорил: не мы их вводили. Поэтому Россия не собирается обсуждать с Европой вопрос снятия или ослабления этих санкций. Это дело Европы. Мы продолжаем развиваться, участвовать в глобальной экономике, взаимодействовать с нашими партнерами в Юго-Восточной Азии, у нас формируются свободные экономические зоны с этим регионом. И мы будем продолжать поступательно развивать свою экономику и поддерживать многополярный мир. А Европа пусть остается со своими санкциями", – сказал Игорь Морозов.

При этом он обратил внимание на то, что уже сейчас заявления руководителей ЕС зачастую расходятся с мнением простых европейцев и бизнеса.

"Мы видим, что, несмотря на все эти заявления руководителей Европейского союза, европейские компании вновь восстанавливают свои контракты с российскими партнерами, увеличиваются объемы внешней торговли. Жизнь идет своим чередом, и уже декларации отстают от того, что происходит на самом деле", – отметил сенатор.

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