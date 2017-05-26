Юрист: у России – неплохие шансы выиграть спор с Украиной по санкциям в ВТО

Россия потребовала от Украины провести консультации по санкциям в ВТО. Как отметил в эфире радио Sputnik адвокат Сергей Кидяев, у Москвы есть основания предполагать, что антироссийские санкции нарушают обязательства Киева перед этой организацией.

Украина получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно введенных Украиной санкций против РФ, и сейчас анализирует позицию России. Об этом сообщило министерство экономического развития и торговли Украины в ответе на запрос украинского информагентства УНН.

Ранее РФ направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины во Всемирной торговой организации.

Согласно нормам ВТО, запрос на консультации является первым этапом подачи иска в рамках этой организации. В соответствии с процедурами ВТО, теперь в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации.

По мнению адвоката по международным делам, партнера юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Сергея Кидяева, у Москвы есть основания предполагать, что антироссийские санкции нарушают обязательства Украины перед ВТО.

"Большинство этих санкций имеет политический окрас, нежели какие-то основания, которые бы шли на пользу экономике страны. Просто были введены ограничения, которые имеют не сбалансированный, а запретительный, категоричный характер. И он позволяет говорить о том, что это является элементом недобросовестной конкуренции. Поэтому основания для подачи иска, конечно, есть", – сказал Сергей Кидяев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, спор может растянуться на несколько лет.

"Что-либо прогнозировать сложно. Но, как мне представляется, нарушения есть, поэтому у России есть довольно неплохие шансы выиграть этот спор. Процедура довольно длительная, может занять несколько лет. После проведения консультаций, на которых, как мне представляется, стороны вряд ли придут к консенсусу, будет организована третейская группа, которая будет рассматривать спор. После этого у сторон будет право подать апелляцию, и в итоге решение будет принимать орган по рассмотрению споров. В итоге стране может быть рекомендовано внести изменение в нормативные акты, которые устанавливают недобросовестные ограничения, тарифы и так далее", – отметил юрист.

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