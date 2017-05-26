Политолог: Трамп на саммите НАТО сказал то, что от него ждали

В Брюсселе прошел саммит стран НАТО, на котором в числе прочих обсуждались вопросы увеличения расходов на оборону и отношения с РФ. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik отметил, что тон на саммите задавал президент США.

Главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с "Исламским государством"*, о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.

Для американского президента Дональда Трампа это стал первый саммит Североатлантического альянса. Трамп вновь призвал членов НАТО к выполнению финансовых обязательств перед организацией, назвав несправедливостью недостаточные, по его мнению, расходы на оборону 23 стран-членов альянса.

При этом Трамп назвал в числе угроз для альянса терроризм, миграцию и "угрозу со стороны России".

"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", – заявил американский лидер.

В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что лидеры стран-членов НАТО подтвердили подход к отношениям с Россией, который предполагает оборону и диалог.

"Мы обсудили отношения с Россией. Сегодня мы подтвердили наш подход – сильную оборону вместе со значимым диалогом", – сказал Столтенберг журналистам после завершения саммита.

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik отметил, что тон на саммите задавал американский президент.

"Я думаю, слушали все друг друга, но солировал, конечно, Трамп – играл оркестр, но первой скрипкой был все-таки он. При этом Трамп сказал то, что от него ждали, ведь одним из главных вопросов был не ИГИЛ*, а вопрос, связанный с финансированием НАТО. Трамп дал четкую установку на то, что платить надо всем, он пытается добиться солидарных расходов – это первое. А второе – все, конечно, ждали, что он скажет о России. Трамп, может, и заинтересован в том, чтобы между Штатами и Россией наладилось экономическое сотрудничество, но то, что он прям весь наш – это иллюзии", – сказал Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik.

Что касается военных расходов на оборону, об увеличении которых говорил президент США, то, по мнению политолога, многие страны-члены альянса ведут себя в данном вопросе нелогично.

"Если я прихожу в магазин и хочу купить какой-то товар, то, наверное, я все-таки должен за него заплатить. Правильно? Здесь же речь идет о старом таком термине – "халява", он присутствует во многих странах, входящих в НАТО: с одной стороны, вроде бы как мы все под общей военной защитой, а с другой стороны – мы за эту защиту платить не будем, а вы нас защищайте. С точки зрения формальной логики – это нелогично. Если ты входишь в какой-то союз, где четко обговорено, что ты должен платить, ты либо платишь, либо выходишь", – отметил Анатолий Петренко.

*Террористическая организация запрещена в России

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