Политолог об инциденте на саммите НАТО: в этой ситуации никого не жалко

Президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала во время своего первого саммита НАТО, толкнув черногорского премьера Душко Марковича. Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этой ситуации каждый вел себя, как привык.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе.

Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича, чтобы занять место в первом ряду политиков. Видеозапись этой сцены быстро распространилась в Сети и вызвала недоумение у многих пользователей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Трамп оттолкнул премьера Черногории на экскурсии по штаб-квартире НАТО

"Я не видел этого видео", – цитирует Спайсера издание USA Today. Однако пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме.

В свою очередь премьер-министр Черногории назвал инцидент безобидным и не придал ему значения. "Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях", – сказал он журналистам. По словам премьера, "естественно, что президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду".

Саммит НАТО прошел в четверг в Брюсселе. Трамп и Маркович впервые участвовали в такой встрече: американский лидер только в январе вступил в должность, а Черногория лишь недавно присоединилась к альянсу.

Инцидент на саммите НАТО политолога, американиста Михаила Синельникова-Оришака не удивил.

"Трамп вел себя так, как привык себя вести по жизни. Это человек авторитарного стиля, привыкший с наслаждением говорить: "Вы уволены!", всю жизнь он обладал диктаторским стилем управления. И, кстати, многие его проблемы на посту президента – из-за того, что он не умеет слушать даже ближайшее окружение. А в этой ситуации я не исключаю, что он услышал про "какую-то там" Черногорию только на этом саммите и только по этому поводу. Что тут сказать? В данной ситуации никого не жалко. Как говорится, вы хотели, вы так долго стремились к этому, так кушайте полной ложкой!", – сказал Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

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