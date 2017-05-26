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Эксперт о падении цены на нефть: реальная стоимость к концу года – $55-60

10:4726.05.2017
(обновлено: 10:49 26.05.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыставка Оборудование и технологии для нефтегазового комплексаВыставка Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стоимость нефти марки Brent впервые с 15 мая упала ниже $51 за баррель. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik высказал свое предположение о том, с чем это может быть связано.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне продления соглашения о сокращении добычи, что не стало сюрпризом для рынка: стоимость марки Brent впервые с 15 мая упала ниже 51 доллара за баррель.

По состоянию на 6.33 мск, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель. При этом цены июльских фьючерсов на нефть WTI опускалась до 48,46 доллара за баррель.

Участники Международного энергетического форума в Алжире. 27 сентября 2016 год
© AFP 2017 / Ryad Kramdi
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Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала CNBC сказал, что в ближайшие несколько лет цены на нефть вряд ли смогут достигнуть уровня 2014 года, когда на рынке за баррель давали 115 долларов.

В конце ноября прошлого года ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день. После этого аналогичный документ подписали одиннадцать стран, которые не входят в картель, при этом Москва обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

В четверг, 25 мая, участники венского соглашения договорились продлить действие документа еще на девять месяцев – до конца первого квартала 2018 года.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik высказал свое предположение о том, что могло повлиять на падение стоимости нефти.

"Эта цена еще достаточно приемлемая, она падала и ниже 47 долларов за баррель на протяжении десяти последних дней. Что могло повлиять? Существует слишком много факторов, которые влияют на цену нефти, в том числе политические и даже, казалось бы, далекие от нефти вещи – например, поехал (президент США Дональд) Трамп в Саудовскую Аравию, и уже как-то это повлияло. Поэтому каких-то четких закономерностей, связанных со спросом и предложением, здесь нет. Это раньше эти факторы влияли, а сегодня этого нет. Поэтому квоты, которые сегодня устанавливает ОПЕК, влияют в определенной степени, но решающего значения не имеют. В целом я уверен, что со временем цена нефти будет расти. И думаю, что цифра в 55-60 долларов к концу года – вполне реальна", – сказал Геннадий Шмаль.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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