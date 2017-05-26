Мнение о негативном восприятии РФ в США: антисоветизм перерос в русофобию

64% американцев считают Россию врагом США – таков итог опроса Fox News. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь идет об инерции восприятия России, которое сложилось в США за второй срок президента Барака Обамы.

Более 70% американцев считают, что президент Дональд Трамп рассматривает Россию как союзника, при том что 64% американцев относят Москву в число врагов Вашингтона, говорится в новом опросе Fox News. Опрос был проведен 21-23 мая среди случайно выбранных одной тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность +/- 3%.

Избирателям был задан вопрос, как, по их мнению, "президент Трамп рассматривает отношения США с Россией". "Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага", – сообщает Fox News.

Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США – это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Эти страны, по мнению американцев, являются тремя главными врагами США. На четвертом месте оказалась Россия (64%). В 2013 году, сообщает Fox News, этот показатель составлял 40%.

Результаты опроса свидетельствуют главным образом об "эффективности" работы американских СМИ. Такую точку зрения выразил в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Все это лишний раз свидетельствует, если можно так выразиться, об эффективности американской пропаганды. Я не думаю, чтобы американцы приходили к этим представлениям на основании своего собственного опыта – скажем, побывав в России или пообщавшись с россиянами. Речь идет, конечно, о том воздействии, которое на общественное мнение США оказывают американские СМИ, и, самое главное, официальный Вашингтон", – отметил Владимир Васильев.

По мнению эксперта, результаты нынешних опросов в США отражают как минимум частично инерцию того восприятия России, которое сложилось за время второго срока президента Барака Обамы.

"После распада СССР правящие круги США мало что сделали для того, чтобы изменить систему базовых негативных представлений о России. И, с моей точки зрения, антисоветизм очень быстро перерос в русофобию. Эти стереотипы Вашингтон всегда держал наготове, как сухой порох, и очень быстро при желании мог их реанимировать. Во время второго срока Обамы эта "реанимация" и произошла, на мой взгляд, в полной мере… Сегодня же, с моей точки зрения, все зависит от официального Вашингтона – американского президента, американских сенаторов. Если начнут улучшаться российско-американские отношения, то, я вас уверяю, общественное мнение (в США) начнет меняться в положительную сторону. Я наблюдал это в начале 70-х годов, когда началась разрядка", – заключил Владимир Васильев.

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