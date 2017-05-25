Политолог: заявление Трампа о России и "угрозах" – уже знакомые игры

Президент США Дональд Трамп, выступая в Брюсселе, перечислил главные угрозы, на которых НАТО следует фокусироваться в первую очередь. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что разочарован заявлением американского лидера.

Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны России" в числе угроз для Организации Североатлантического договора.

"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

Речь президента США транслировали американские телеканалы.

В Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. На повестке дня два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что разочарован выступлением американского президента.

"Все ждут от (Дональда) Трампа чего-то нового, а он начинает повторять, причем в ухудшенном варианте, все стереотипы, характерные для периода правления президента Барака Обамы. Самое интересное, что никаких конкретных элементов угрозы со стороны России пока еще никто не назвал, если не считать становящуюся совершенно неприличной историю про русских хакеров, которые якобы "назначили" Трампа. В целом, совершенно ясно, что США не готовы к серьезному политическому диалогу с Россией и пытаются подменить это некими играми "в угрозы", причем исключительно на уровне политической риторики. Так что в какой-то мере заявление Трампа — разочаровывающее", — сказал Дмитрий Евстафьев.



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