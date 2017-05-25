Эксперт о переброске РСЗО "Ураган" в Таджикистан: это предупреждение

На российскую военную базу в Таджикистане поставлен дивизион реактивных систем залпового огня "Ураган". Эксперт Дмитрий Александров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что усиление огневой мощи связано со сложной обстановкой в соседнем Афганистане.

Российская военная база в Таджикистане усилена дивизионом реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Боевые возможности 201-й военной базы усилены сформированным дивизионом большой мощности, на вооружении которого реактивные системы залпового огня "Ураган"", – сказал командующий.

При этом, по словам генерала, численность соединения остается в рамках международных соглашений.

РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров способны наносить эффективное огневое поражение целям на дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа, их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

201-я военная база – крупнейший зарубежный военный объект России, дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

По мнению руководителя сектора центральноазиатских исследований РИСИ Дмитрия Александрова, усиление огневой мощи 201-ой военной базы связано со сложной обстановкой в соседнем с Таджикистаном Афганистане.

"Полагаю, что постановка данного оружия является предупреждением для всех деструктивных сил, которые теоретически могли бы осуществить нападение со стороны Афганистана. Пока критической ситуации нет, но думаю, что усиление огневой мощи 201-ой военной базы связано именно с парированием возможных угроз. Это превентивные меры – усиление границ и сигнал представителям экстремистских группировок", – сказал Дмитрий Александров в эфире радио Sputnik.

По его словам, у России и ее союзников по ОДКБ достаточно возможностей для отражения угроз.

"Хотел бы напомнить, что в регионе Центральной Азии существует российская авиационная база в Канте, которая тоже является частью системы обеспечения безопасности ОДКБ, и в случае необходимости она может быть задействована. Эти сценарии неоднократно отрабатывались во время различных совместных учений. Поэтому полагаю, что возможностей для отражения различных угроз в этом регионе и у России, и у ее союзников по ОДКБ достаточно", – заключил эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!