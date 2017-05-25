Мнение: чем "страшнее" обвинения в адрес России, тем больше к ней уважения

Далеко не все европейцы, как показал опрос "Sputnik.Мнения", верят заявлениям НАТО о возможности российского вторжения в Польшу и страны Балтии. Результаты опроса в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Коньков.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного в преддверии саммита НАТО в Брюсселе старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop по заказу агентства и радио Sputnik, итальянцы, немцы и французы не доверяют заявлениям НАТО о возможности российского вторжения в Польшу и страны Балтии, в то время как британцы и американцы придерживаются иной точки зрения.

Большинство опрошенных в Италии и Германии (69% и 60% соответственно) и почти половина французов (47%) не верят в то, что у России есть планы по захвату Польши и Прибалтики. Такое мнение разделяют в основном представители старшего поколения с высоким уровнем образования.

В Великобритании и США, напротив, хорошо образованные люди не исключают вторжения России в Восточную Европу. С таким утверждением согласились 43% британцев и 55% американцев, главным образом демократов.

В исследовании участвовали 4 005 респондентов. Опрос проводился 21-27 апреля. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что нападки на Россию – это тренд на Западе.

"В последние годы антироссийская пропаганда и "демонизация" всего, что связано с Россией, для западного общества было в тренде. Многое здесь зависит не только от СМИ, но и от креативности истеблишмента, который наиболее заинтересован в этих утечках и запускает их. В США запустили тему про "российских хакеров", и, невзирая на отсутствие фактов, полгода эту тему подпитывают. Но в одну реку дважды вступить нельзя. Когда об этом (вмешательстве РФ) сказали на американских выборах, это вызвало интерес на уровне доверия, но когда в Европе то же самое повторяют, это уже выглядит смешно. И в Европе медийный посыл сейчас более прямолинеен: появляются новые проблемы – значит, во всем виноваты русские, и точка", – сказал Александр Коньков в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, простые европейцы рано или поздно перестают этому верить.

"Если три года назад антироссийская мифология действительно серьезно вредила восприятию России в мире, то теперь она, скорее, имеет обратный эффект. Чем страшнее обвинения в адрес России, тем как минимум больше интереса к России, а как максимум – сочувствия, уважения, понимания того, что русских опять ни за что обвинили", – отметил политолог.

В июне 2016 года НАТО под предлогом защиты от потенциальной "российской агрессии" объявила о развертывании четырех батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, в НАТО об этом прекрасно знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.