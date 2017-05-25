Эксперт о продлении ОПЕК сокращения добычи нефти: рынок ушел от вакханалии

Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефти на 9 месяцев. Как отметил в эфире радио Sputnik независимый экономический эксперт Антон Шабанов, это соглашение – "хорошее для России".

Члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев – до 31 марта 2018 года. Как заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, Минфин РФ солидарен с Минэнерго и поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти, поскольку от его реализации оказались в выигрыше все нефтедобывающие страны, включая те, которые пошли на ограничения по добыче.

"Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть", – также отметил Антон Силуанов.

В эфире радио Sputnik независимый экономический эксперт Антон Шабанов выразил мнение, что продление соглашения о сокращении добычи нефти выгодно для федерального бюджета.

"Для России это хорошее соглашение. Оно позволяет стабилизировать федеральный бюджет, который опять же "заточен" на стоимость нефти в размере 40 долларов за баррель. А 55-60 долларов – это уже неплохо. Соглашение позволит стабильно планировать бюджет на довольно длительный промежуток времени, практически на год вперед. Если бы этого соглашения не было, и все добывали столько, сколько хотели, на рынке была бы своеобразная вакханалия. Разумеется, у России были бы моменты, когда возникал сильный дефицит бюджета при падении цены на нефть ниже 40 долларов за баррель. А это много хуже, чем то, что достигнуто этим соглашением", – сказал Антон Шабанов.

Эксперт добавил, что для мирового нефтяного рынка продление соглашения до 9 месяцев – оптимальный срок.

"Изначально была договоренность продлевать соглашение на максимальный срок 6 месяцев, а 9 месяцев – это уже прогресс. Основные участники соглашения поняли, что соглашение эффективное, оно работает, следовательно, стоит попытаться продлить его на более длительный срок. Однако важно понимать, что такие соглашения об ограничении добычи – это все-таки не рыночные меры, они в чем-то ограничивают рынок. И надолго участники "зажимать" рынок не хотят. Может измениться экономическая ситуация, ситуация в США, на рынке сланцевой нефти. Китай может продолжить очень сильно и быстро развиваться. Разумеется, что надо будет добывать больше, а это соглашение будет добычу ограничивать", – заключил Антон Шабанов.

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