Ветеран СВР о задержании в Москве террористов ИГ*: у ФСБ опыт большой

ФСБ задержала террористов ИГ*, готовивших теракты на транспорте в Москве. Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik высоко оценил действия российских спецслужб.

В Москве задержаны террористы "Исламского государства"*, которые готовили теракты на объектах столичного транспорта, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В группу входили четыре человека – россияне и граждане стран Центральной Азии. В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии, куда участники подпольной ячейки планировали выехать после совершения диверсионно-террористического акта.

При обысках силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанных нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков высоко оценивает действия спецслужб.

"Это не первый и не последний случай предотвращения терактов. На самом деле, предотвращается многократно больше, чем об этом узнают российские граждане – такова специфика работы Федеральной службы безопасности. Такое оповещение настораживает тех, кто еще является потенциальным объектом внимания. Но у ФСБ опыт большой. Я высоко оцениваю действия спецслужб", – сказал Лев Корольков.

По его словам, основной составляющей успеха спецслужб является их оперативная работа.

"Идет оперативная работа по числу так называемых контингентов, представляющих опасность. Это те, кто потенциально может либо поддерживать, либо напрямую участвовать в террористических актах по задачам, поставленным эмиссарами ИГ*. Их достаточно в Центральной Азии. С некоторыми странами у нас открытые границы, переместиться туда, совершив теракт, проблем нет. Все это осложняет розыск преступников, в случае необходимости", – отметил Лев Корольков.

* Террористическая организация запрещена в России

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