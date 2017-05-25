Политолог о заявлении Подесты про RT: одних слов мало, мы ждем премии

Глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста назвал RT и Sputnik "излюбленными источниками информации" в Белом доме. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik расценил это заявление как открытое признание лидерства российских СМИ в США.

Главный редактор телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала слова главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты о том, что пресс-служба Белого дома в последнее время обращается к RT и Sputnik как к источникам информации.

"RT и Sputnik – излюбленные СМИ в Белом Доме. А вот это новость. Мейд май дэй, как говорится", – заявила Симоньян.

Ранее Подеста в комментарии для The Washington Post заявил, что указанные СМИ, как и ряд других медиа, "сейчас, похоже, находятся в положении излюбленных источников информации в пресс-центре Белого дома".

Как отметил в эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, западная элита уже открыто признает значение российских СМИ на мировом медиа-рынке.

"Сегодня СМИ в ведущих западных странах являются не источником информации как таковой, а инструментом для сведения счетов, особенно в ведущих кругах власти. И в этой ситуации американским политикам приходится искать какие-то информационные ресурсы, даже внешние, где можно получить объективную картину происходящего в мире. Логично, на мой взгляд, что одним из таких СМИ стал RT, и не удивительно, что сама западная элита наконец-то открыто в этом призналась… Вспомним, что еще прошлым летом Маргарита Симоньян уже называла Хиллари Клинтом "нашим верным зрителем". И теперь наверняка эта привязанность укрепилась еще больше. RT и радио Sputnik лидируют, на мой взгляд, в неформальном рейтинге лучших СМИ в глазах американской элиты", – сказал Григорий Трофимчук.

Однако, добавил он, одних слов признания мало.

"Мировое влияние и политическая капитализация лидеров российского медиа-рынка явно растут. Но одного признания на словах мало, мы ждем хоть какой-то американской профессиональной премии", – заключил Григорий Трофимчук.

Ранее штаб Хиллари Клинтон, администрация Барака Обамы и спецслужбы США обвинили Москву в том, что она, в том числе используя российские СМИ, якобы вмешивалась в выборы в США на стороне Дональда Трампа. Разведка посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину доклада о "российском вмешательстве". При этом никаких реальных доказательств американская сторона до сих пор не предоставила. Россия неоднократно опровергала обвинения, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!