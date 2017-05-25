Мнение: от Трампа на саммите НАТО можно "ждать казусов"

Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Иван Коновалов, на саммите обязательно пойдет речь о повышении странами НАТО своих оборонных расходов.

Президент США Дональд Трамп 25 мая впервые примет участие в Брюсселе в саммите НАТО. Запланировано, что в этот раз саммит пройдет в сокращенном варианте. Главная его цель – лидеры стран-членов НАТО познакомятся с президентом США, критиковавшим альянс в ходе своей предвыборной кампании. Ожидается, что на саммите будет подтвержден рост оборонных расходов и усиление роли НАТО в борьбе с терроризмом.

Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, от Трампа на саммите НАТО в первую очередь ждут публичных выступлений.

"Думаю, что Трамп будет больше говорить, потому что для него публичность и ораторство – это очень важно. Я думаю, мы будем, возможно, свидетелями каких-то казусов. Вообще это обычно сопровождает господина Трампа в его публичных выступлениях. Тем более, у него на полях саммита будут встречи. Например, встреча с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном. Посмотрите: нынешний президент Франции представляет абсолютно милитаристическое крыло Европы, антироссийское и т.д., и Трамп – его политика неоднозначна, ситуативна, но, тем не менее, он шел на выборы с заявлениями, что с Россией все-таки надо попытаться договориться и сейчас пытается провести эту политику", – сказал Иван Коновалов.

Эксперт напомнил, что главные вопросы саммита уже обозначены: повышение оборонных расходов странами НАТО и борьба с терроризмом.

"Два главных вопроса будут обсуждаться. Это вопрос о 2% от ВВП, который был поставлен Дональдом Трампом в ультимативной форме странам НАТО. То есть каждая страна в альянсе должна довести свои военные расходы до 2% от ВВП. Второй вопрос – США не справляются с ситуацией в Афганистане. И они уже начали работу с союзниками по НАТО по увеличению их контингентов в Афганистане. Два этих вопроса очень сложные. Естественно, будет выражен солидарный "одобрямс". Но каждая отдельная страна будет вести свою игру", – заключил Иван Коновалов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!