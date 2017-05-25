Эксперт: отказ Британии передавать США данные по теракту звучит диссонансом

Великобритания отказалась передавать США данные по теракту в Манчестере, сообщают СМИ. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

Британская полиция больше не будет делиться с США информацией о расследовании теракта в Манчестере, сообщает телеканал Би-би-си.

Сразу после взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена" в СМИ появились фотографии улик, при этом журналисты ссылались на источники в американских силовых структурах. В частности, газета New York Times опубликовала фотографии устройства, идентифицированного как "возможный детонатор".

Как сообщает Би-би-си, публикация этих фотографий "вызвала ярость" в правительстве Великобритании, а также со стороны британской полиции. Там считают, что публикации могли повредить расследованию. По данным британского телеканала, премьер-министр Тереза Мэй собирается поднять вопрос об утечках информации на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет во время саммита НАТО.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"К сожалению, очень часто СМИ в погоне за сенсацией, используя свои источники, близкие к следствию, дают излишнюю информацию, в том числе фото и видео. При этом существуют правила корпоративной этики в отношении оглашения такого рода информации. Но здесь еще задет вопрос сотрудничества государств, в том числе государств "семерки", в борьбе с терроризмом. Этот вопрос актуален, он был поднят еще в 1995 году. И на этом фоне заявление о том, что Великобритания отказывается сотрудничать с США, конечно, звучит диссонансом. Оно достаточно спорно и, видимо, не совсем продуктивно. Нежелание делиться такого рода информацией может, вероятно, считаться определенным давлением на Дональда Трампа и выражением определенной позиции, но в большей степени это отдает политиканством", – сказал Олег Хлобустов.

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