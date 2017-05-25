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Ганжара: от запрета поездов в РФ пострадает исключительно Украина

11:1525.05.2017
(обновлено: 11:17 25.05.2017)
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© AFP 2017 / Dimitar DilkoffПоезд Ясиноватая-Луганск на участке железной дороги недалеко от УглегорскаПоезд Ясиноватая-Луганск на участке железной дороги недалеко от Углегорска
© AFP 2017 / Dimitar Dilkoff
Киев планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, пишут СМИ. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что принятие такого решения будет означать вызов украинскому народу.

Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве.

По словам источника, близкого к правительству Украины, предлогом для этого станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Сейчас из Донецка в Таганрог курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.

Украина. Железная дорога. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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В государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця" изданию рассказали, что "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". В свою очередь в РЖД "Коммерсанту" заявили, что не получали от Киева каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения.

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", – отмечается в статье.

Эта тема не впервые оказывается в центре внимания СМИ. Некоторое время назад Рен-ТВ сообщило, что с июля почти все составы с Украины перестанут ходить в Россию, множество из них направят в страны Евросоюза. Тогда в РЖД заявили, что не получали официального уведомления о прекращении пассажирского сообщения, опровергла информацию и "Укрзализныця".

Здание Верховной рады Украины в Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Сейчас между двумя странами нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сократить число поездов на украинских маршрутах. В конце того же года их полностью отменили из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что Киев любыми способами пытается разрушить связи между Украиной и Россией.

"Киев предпринял ряд агрессивных мер разного уровня – например, санкции в отношении наших компаний, граждан, сейчас вот с 1июля может запретить железнодорожное сообщение с нашей страной, а также может ввести визы. Тем самым Киев пытается окончательно разрушить связи между нашими странами. Он делает все для того, чтобы из России создать образ "врага", чтобы отвлечь собственное население от тех реальных проблем, которые начались из-за событий трехлетней давности", – сказал Владислав Ганжара.

Вместе с тем, по его мнению, киевские власти лишь усугубляют положение собственных граждан.

"Поскольку Киев нацелен на то, чтобы разрушить отношения с нашей страной, на то, чтобы пытаться навредить нашей стране, можем говорить о том, что он будет пытаться довести свои действия до финальной стадии. Но дело в том, что от этого пострадают исключительно украинские граждане. Сейчас на территории Российской Федерации работают миллионы украинских граждан, которые таким образом обеспечивают свои семьи, живущие на Украине. И то, что происходит – это очень серьезный вызов для граждан Украины", – считает Владислав Ганжара.

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