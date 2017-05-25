Эксперт: ключевые страны "Большой семерки" по-разному смотрят на Россию

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", значительная часть жителей Запада не согласны с утверждением, что РФ планирует вторжение в Польшу и страны Балтии. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что мнения в разных странах сильно разнятся.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного в преддверии саммита НАТО в Брюсселе старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop по заказу агентства и радио Sputnik, итальянцы, немцы и французы не доверяют заявлениям НАТО о возможности российского вторжения в Польшу и страны Балтии, в то время как британцы и американцы придерживаются иной точки зрения.

Большинство опрошенных в Италии и Германии (69% и 60% соответственно) и почти половина французов (47%) не верят в то, что у России есть планы по захвату Польши и Прибалтики. Такое мнение разделяют в основном представители старшего поколения с высоким уровнем образования.

В Великобритании и США, напротив, хорошо образованные люди не исключают вторжения России в Восточную Европу. С таким утверждением согласились 43% британцев и 55% американцев, главным образом демократов.

В исследовании участвовали 4 005 респондентов. Опрос проводился 21-27 апреля. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок считает результаты опроса очень интересными.

"Они показывают, что ключевые страны "Большой семерки" имеют достаточно различные взгляды на Россию. С одной стороны – Италия, которая показывает наибольшую доброжелательность по отношению к этим "страшным русским", а с другой стороны – настроения в Великобритании и США, которые показывают, что значительная часть населения там подвержена массированной пропаганде. И я думаю, что это противостояние Европы и англосаксонского мира в этом плане будет подспудно возрастать. При этом обращает на себя внимание, что в англосаксонских странах "агрессивную" Россию почему-то замечают наиболее образованные слои населения. Тогда как в Германии, Франции, Италии чем у человека выше уровень образования, тем меньше он верит в страшилки о "российской угрозе"", – сказал Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik.

В целом, по его мнению, подобная ситуация – более позитивное отношение к России в крупных странах Европы и негативное в Британии и США – будет складываться и дальше.

"Я думаю, что в отношениях Москвы с Римом, Парижем, Берлином эти данные (мнение жителей западных стран – ред.) должны будут сыграть в перспективе позитивную роль. Но как растопить лед негатива с Лондоном и Вашингтоном – это достаточно трудная задача, решение которой я в обозримой перспективе, во всяком случае позитивного, пока не вижу", – отметил эксперт.

В июне 2016 года НАТО под предлогом защиты от потенциальной "российской агрессии" объявила о развертывании четырех батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, в НАТО об этом прекрасно знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.

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