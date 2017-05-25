Мнение: Керри "передернул", призывая американских студентов учить русский

Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык, пишет Politico. Политолог Павел Святенков связывает это со скандалом по поводу "связей" Белого дома с РФ. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык. Издание Politico накануне опубликовало выдержки из речи дипломата, с которой он планировал выступить в среду вечером перед слушателями Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.

"Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно приобрести учебник и учить русский", – цитирует Politico слова Керри.

Ранее стало известно, что бойцов спецподразделений Нацгвардии США, согласно объявленному Пентагоном тендеру, обучат русской военной терминологии.

Джон Керри занимал пост госсекретаря США в 2013-2017 годах и сложил с себя полномочия после ухода администрации Барака Обамы. В начале марта стало известно, что бывший дипломат будет работать экспертом в Фонде Карнеги, который возглавляет бывший заместитель главы Госдепа Уильям Бернс.

Политолог Павел Святенков считает, что Керри явно преувеличил, делая подобные заявления.

"Я думаю, понятно, что он имел в виду – он имел в виду скандал по поводу "связей" команды (президента США Дональда) Трампа с Россией. Естественно, Керри внес свой вклад в антироссийскую кампанию, которую развязал ряд правящих в США политических кругов и в данном случае он не оригинален. Хотя тут Керри немного, скажем так, "передернул". Конечно, Школа Кеннеди престижна, но выучить русский язык, во-первых, сложно, а во-вторых, выучив его, вы просто получаете доступ к русской классической литературе. А Керри упростил задачу студентам, что, дескать, теперь получить работу в администрации очень просто – купили брошюрку с десятью словами по-русски, и вы уже в Белом доме. Но я думаю, все сложнее", – сказал Павел Святенков в эфире радио Sputnik.

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