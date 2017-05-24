Мнение: Порошенко "отыграет" требование в Раде по российским соцсетям

В Верховной раде потребовали от Конституционного суда признать незаконной блокировку российских соцсетей. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что инициатива найдет поддержку у народа и вызовет противостояние властей.

"Фракция "Оппозиционного блока" и ряд внефракционных депутатов Верховной рады Украины подали представление в Конституционный суд относительно признания неконституционными отдельных частей указа президента о введении санкций и других ограничительных мер в отношении ряда интернет-ресурсов, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru", – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте "Оппозиционного блока".

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка российских граждан и организаций, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс", Mail.Ru. Указ вступил в силу 17 мая.

Решение Порошенко вызвало недовольство среди украинцев. Так, на сайте президента размещено несколько десятков петиций с просьбой отменить блокировку российских сайтов.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что власти обвинят "Оппозиционный блок" в антиукраинской позиции.

"На Украине есть понимание того, что запрет российских соцсетей и интернет-ресурсов граничит с очередным запретом на выражение собственного мнения, на свободу слова. "Оппозиционный блок" в данном случае повел себя совершенно адекватно. Но мне кажется, что Порошенко это будет отыгрывать так: мол, "Оппозиционный блок" подтвердил свою антиукраинскую и пророссийскую позицию", – сказал Станислав Бышок.

По его мнению, инициатива депутатов найдет поддержку у украинцев.

""Оппозиционный блок" – это популярная сейчас на Украине структура, причем ее популярность строится, скорее, за счет непопулярности самого Порошенко и непопулярности тех политиков, которые ассоциируются с Майданом. Так что думаю, что "Оппозиционный блок" наберет себе еще сторонников из числа людей, которые еще верят в европейский выбор, но не понимают, как европейский выбор, связанный со свободой слова, сочетается с запретом этой самой свободы слова", – отметил Станислав Бышок.

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