Эксперт о соцсети Ukrainians: кому нужна нарочитая самостийность?

Программисты из Канады приступили к созданию социальной сети Ukrainians. Она будет предназначена специально для жителей Украины. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Денис Терехов, соцсеть – живой организм, насильно в него людей не привлечешь.

Канадская компания StartupSoft приступила к разработке социальной сети под названием Ukrainians. Ранее компания объявила сбор подписей в поддержку проекта с условием, что до 1 июня за него должны проголосовать более 50 тысяч человек.

На странице будущей соцсети в Facebook было сообщено, что проект получил поддержку. "Первая цель в 50 тысяч подписчиков достигнута, а значит, разработку украинской социальной сети начинаем уже сегодня (20 мая – ред.)", – говорится в сообщении. Как свидетельствуют данные на веб-странице Ukrainians, на данный момент за ее создание проголосовали более 66 тысяч человек.

На Украине интерес к Ukrainians появился после того, как указом президента Петра Порошенко был запрещен доступ к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В эфире радио Sputnik генеральный директор агентства "Социальные сети" Денис Терехов высказал мнение, что национальная принадлежность – это еще не ключ к успеху в деле создания популярной соцсети.

"Алгоритм успеха – вещь крайне венчурная. Мы всегда можем объяснить успех того или иного проекта, но предсказать успех довольно сложно… Мы ходим в те социальные сети, в которых есть наши друзья. Соцсеть, в первую очередь – это общение, а не просто аккаунт, в котором сидишь и радуешься. Поэтому идти куда-то в "чистое поле" – очень странный выбор. Я полагаю, что здесь первую роль играет такая нарочитая самостийность: назло бабушке отморожу уши, назло России закроем "Одноклассники"", – сказал Денис Терехов.

Он добавил, что социальная сеть – это не статичный, а постоянно развивающийся проект, который требует значительных инвестиций.

"Соцсеть – это живой продукт, живой организм, который мы каждый день дополняем. Любая соцсеть каждый день почти переписывается заново… Поэтому сделать новую соцсеть – это десятки миллионов долларов, а ее поддержка – сотни миллионов долларов. А еще нужны серверные мостики, где люди будут хранить свои картиночки, тексты и т.д. Нужно арендовать огромное количество серверов, где все это будет храниться. То есть это очень большой и дорогостоящий проект", – заключил Денис Терехов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!