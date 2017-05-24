Эксперт: НАТО не смирится со стратегическим паритетом с РФ. Но есть "но"

Россия достигла стратегического паритета со странами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о новейших российских разработках.

Российские Вооруженные силы получат истребители пятого поколения Т-50 в 2019 году, а новейшие зенитные ракетные комплексы С-500 – в 2020-м, что поставит надежный заслон мгновенному глобальному удару противника, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Поставки в войска с 2019 года перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50, а в 2020 году – зенитного ракетного комплекса С-500 повысят эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения", – сказал Шойгу в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

По словам министра, "реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора".

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о новейших разработках.

"Российский самолет пятого поколения Т-50 – девять машин стоят "на крыле", и в ближайшей перспективе ожидается еще три. Эти 12 машин вольются в боевой строй воздушно-космических сил. Что касается нашей новейшей разработки – С-500, то этот зенитно-ракетный комплекс уже достает до "нижней кромки" космоса, может поражать баллистические цели на высоте около 100 километров. Это серьезнейший прорыв наших "золотых голов" оборонки. И здесь мы уже наступаем на пятки конкуренту – американскому комплексу противоракетной обороны THAAD, который они активно продвигают в районе Японии и Южной Кореи", – сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель обратил внимание на слова министра обороны о том, что России, при гораздо меньших затратах на оборону по сравнению с США, удалось достичь стратегического паритета со странами НАТО. По мнению Виктора Баранца, Запад с этим не смирится.

"Да, судя по военному бюджету США и тому, какую долю они "отвалили" НАТО, в альянсе с этим паритетом не смирятся. Но! Сейчас уже новая методология расчета паритетов. Ведь все "войско", которое НАТО "мастырит" в Европе, в случае реальной военной угрозы "накрывается" несколькими "Ярсами" (стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс" – ред.). Сегодня паритет рассчитывается не количеством стволов пушек, а, прежде всего, по ядерной линии. И здесь у нас все нормально. Мы разрабатываем БЖРК (боевой железнодорожный ракетный комплекс), которого американцы страшно боятся. Думаю, что года через полтора он будет кататься по России, увеличивая "головную боль" тех западных "ястребов", которые не хотят прислушаться к призывам Москвы остановить ядерную гонку и, в целом, гонку вооружений", – отметил военный эксперт.

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