США
24.0524 мая15:30МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: НАТО не смирится со стратегическим паритетом с РФ. Но есть "но"

15:2424.05.2017
(обновлено: 15:25 24.05.2017)
0150
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Россия достигла стратегического паритета со странами НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о новейших российских разработках.

Российские Вооруженные силы получат истребители пятого поколения Т-50 в 2019 году, а новейшие зенитные ракетные комплексы С-500 – в 2020-м, что поставит надежный заслон мгновенному глобальному удару противника, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Поставки в войска с 2019 года перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50, а в 2020 году – зенитного ракетного комплекса С-500 повысят эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения", – сказал Шойгу в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

По словам министра, "реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора".

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о новейших разработках.

"Российский самолет пятого поколения Т-50 – девять машин стоят "на крыле", и в ближайшей перспективе ожидается еще три. Эти 12 машин вольются в боевой строй воздушно-космических сил. Что касается нашей новейшей разработки – С-500, то этот зенитно-ракетный комплекс уже достает до "нижней кромки" космоса, может поражать баллистические цели на высоте около 100 километров. Это серьезнейший прорыв наших "золотых голов" оборонки. И здесь мы уже наступаем на пятки конкуренту – американскому комплексу противоракетной обороны THAAD, который они активно продвигают в районе Японии и Южной Кореи", – сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель обратил внимание на слова министра обороны о том, что России, при гораздо меньших затратах на оборону по сравнению с США, удалось достичь стратегического паритета со странами НАТО. По мнению Виктора Баранца, Запад с этим не смирится.

"Да, судя по военному бюджету США и тому, какую долю они "отвалили" НАТО, в альянсе с этим паритетом не смирятся. Но! Сейчас уже новая методология расчета паритетов. Ведь все "войско", которое НАТО "мастырит" в Европе, в случае реальной военной угрозы "накрывается" несколькими "Ярсами" (стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс" – ред.). Сегодня паритет рассчитывается не количеством стволов пушек, а, прежде всего, по ядерной линии. И здесь у нас все нормально. Мы разрабатываем БЖРК (боевой железнодорожный ракетный комплекс), которого американцы страшно боятся. Думаю, что года через полтора он будет кататься по России, увеличивая "головную боль" тех западных "ястребов", которые не хотят прислушаться к призывам Москвы остановить ядерную гонку и, в целом, гонку вооружений", – отметил военный эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена