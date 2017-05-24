Военный эксперт: учения ФСБ в Крыму – это чтобы Киев вел себя адекватно

В Крыму начался первый этап учений спецназа ФСБ РФ. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что украинская сторона уже неоднократно устраивала провокации в данном регионе, и Россия вынуждена принимать контрмеры.

Подразделения специального назначения Федеральной службы безопасности России приступили к первому этапу учений в Крыму.

Спецназовцам предстоит отработать действия по нейтрализации гипотетических иностранных военных, захвативших нефтяную буровую установку "Крым-2" и буксировочное судно "Федор Урюпин". Согласно сценарию учений, сотрудникам ФСБ предстоит также освободить 150 заложников.

В маневрах задействованы группы боевых пловцов, специальные десантные катера и парашютисты.

Учения пройдут на объектах предприятия "Черноморнефтегаз". Как пояснили в компании, буровые установки являются объектами повышенной опасности.

"Структуры ФСБ отрабатывают на этих объектах возможные провокации со стороны Украины. Были неоднократные посягательства, были облеты со стороны Украины, пароходы подходили", – рассказал журналистам заместитель начальника управления разведочного и эксплуатационного бурения "Черноморнефтегаза" Александр Петляк.

Учения, которые продлятся до 29 мая, пройдут в российских территориальных водах неподалеку от границы с Украиной. В них примут участие около двух тысяч человек.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что Киев неоднократно устраивал провокации в данном районе.

"Поскольку Украина не признает принадлежность Крыма России, она, естественно, претендует на буровые платформы "Черноморнефтегаза". Соответственно, периодически организуются провокации. Последняя была в прошлом году, когда самолет-разведчик пролетал там и якобы был обстрелян, и потом это было использовано для организации массированной информационной кампании – мол, захватчики захватили буровые установки и обстреливают украинские самолеты. То есть провокации существуют, и, возможно, они будут усугубляться с целью дальнейшей эскалации", – сказал Борис Рожин.

Поэтому действия России, по его мнению, полностью оправданы.

"Должны приниматься контрмеры, направленные на предотвращение провокаций. А для этого необходимо иметь боеготовые силы спецназначения. Соответственно, эти учения носят не просто тренировочный характер, а проходят с практическим прицелом "на всякий случай" – мало ли что взбредет в голову киевским военным. Вообще претензии на буровые установки – это часть политики непризнания существующих военно-политических реалий. И нам, чтобы Киев вел себя адекватно, необходимо демонстрировать, что на попытки силовых акций, направленных на реализацию этого непризнания, последует не менее жесткий адекватный силовой ответ", – считает военный эксперт.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!