Политолог о концепции обороны Польши: у Варшавы – "хитрый план"

Польское военное руководство представило новую концепцию обороны, где Россия названа главным вероятным противником. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что эта концепция – своего рода сделка.

Польское военное руководство представило новую концепцию обороны, где основным источником опасности названа Россия. На официальной презентации документа в Варшаве министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что оборонная концепция предполагает усиление национальных вооруженных сил.

"Уже совсем скоро, в перспективе, которую мы можем видеть на расстоянии вытянутой руки, через 12 лет Польша сможет быть защищена собственными силами", – сказал глава военного ведомства Польши. При этом он подтвердил намерение польских властей увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше звучали и ранее. В Москве неоднократно подчеркивали, что для этих заявлений нет никаких оснований. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в основе новой оборонной концепции Польши лежит простая идея – получить больше помощи от США.

"За счет этого документа Польша также легимитизирует недавнюю сделку по приобретению американских ракет Patriot на достаточно серьезную для Польши сумму. Она ни много ни мало составляет весь оборонный бюджет страны. Физическими деньгами Польша заплатить не может. И таким образом страна и высказывает лояльность, и как бы заключает некие кредитные условия по поставке вооружений из США. У Польши нет своих денег для проведения реформы армии. Поэтому это такой "хитрый план". Но на самом деле, это все делается для поддержания натовского вектора США, о котором недавно заявил (президент США) Дональд Трамп. Поскольку в Германии после требований Трампа "платить за НАТО" поднимались разговоры о создании вооруженных сил Евросоюза, Польша в данном случае присягнула "сюзерену" и заключила эту сделку", – сказал Александр Асафов.

Политолог добавил, что с помощью новой концепции обороны польское руководство пытается решить и некоторые внутренние проблемы.

"Внутри польского общества есть серьезное недовольство отношениями польской политической элиты с США и вектором усиления НАТО за счет Польши. И традиционный марш в рамках национального праздника независимости Польши 11 ноября проходил, в том числе, и под антинатовскими лозунгами. А польское руководство в лице президента и министра обороны очень дорожат американской поддержкой и надеются на нее. Соответственно, они показывают населению, что натовский вектор должен сохраняться и усиливаться", – заключил Александр Асафов.

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