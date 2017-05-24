Эксперт об импорте Турцией пшеницы из РФ: ограничения должны сниматься

Позиция России относительно импорта томатов из Турции не может использоваться Анкарой в качестве предлога для новых торговых ограничений. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Виктор Надеин-Раевский.

Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на долю Москвы будет приходиться лишь 20-25% от всех выданных в стране лицензий, пишут "Ведомости".

Газета ссылается на топ-менеджеров двух компаний-экспортеров, которые специализируются на поставках сельхозпродукции в Турцию. В Минсельхозе отметили, что пока не получали от Анкары каких-либо официальных уведомлений, сообщают "Ведомости". В Российском зерновом союзе также заявили, что не знают о введении Турцией новых ограничений на импорт российской пшеницы.

В последние годы, как сообщалось, свыше 70% муки Турция производила именно из российской пшеницы. Однако с 15 марта турецкая сторона ввела фактически заградительные пошлины на импорт ряда сельхопродуктов из РФ. В том числе, по данным российского Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу составлял 130%. В начале мая Турция заявила об отмене ограничений на импорт пшеницы из России. Произошло это после переговоров президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 мая.

22 мая в Стамбуле на полях саммита Организации черноморского экономического сотрудничества, в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева и его турецкого коллеги Бинали Йылдырыма прошла церемония подписания документа об отмене ограничений в торговле между двумя странами. Документ подписали вице-премьер Турции Мехмет Шимшек и его российский коллега Аркадий Дворкович.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что после подписания соглашения в Стамбуле ограничения на импорт Турцией пшеницы из РФ должны быть сняты.

"Турция – крупнейший покупатель нашего зерна. Урожай у нас в прошлом году был рекордным. И, конечно, мы нацелены на то, чтобы значительные объемы зерна продавать. И только что (премьер-министр РФ Дмитрий) Медведев был в Стамбуле, где был подписан документ о взаимной отмене ограничений в торговле. Поэтому все ограничения должны теперь сниматься – кроме заранее оговоренных пунктов, включая экспорт турецких помидоров в Россию, поскольку этот вопрос оговаривался отдельно", – сказал Виктор Надеин-Раевский.

Он напомнил, что турецкая сторона была заранее проинформирована о невозможности немедленной отмены ограничений по импорту в РФ томатов из Турции. Поэтому эта ситуация, по его мнению, не может использоваться Анкарой в качестве повода для введения новых ограничений.

"Мы страна северная, выращивание овощей в защищенном грунте требует и больших начальных капиталовложений, и значительных расходов в дальнейшем – на отопление теплиц и так далее. Производители, которые вложились в это, взяв кредиты, должны теперь эти кредиты погашать. Поэтому прямо сейчас допустить более дешевый импорт на наш рынок мы не можем – мы сельхозпроизводителей просто разорим. И президенту Турции все это было разъяснено", – отметил Виктор Надеин-Раевский.

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