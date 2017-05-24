Американист: от слов Хиллари Клинтон про бюджет "можно расплакаться"

Хиллари Клинтон раскритиковала бюджет, предложенный президентом США Дональдом Трампом, назвав документ "жестоким" по отношению к неимущим. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik прокомментировал позиции сторон.

Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу борьбу на президентских выборах 2016 года, назвала "жестоким" предложенный администрацией Трампа бюджет на 2018 финансовый год.

Выступая на благотворительном вечере в помощь детям, Клинтон заявила, что бюджет "достиг невообразимого уровня жестокости", сообщает издание Hill.

"Нынешняя администрация ведет наступление на нужды детей, инвалидов, женщин и пожилых людей. Бедность – это не преступление и не моральный недостаток", – заявила Клинтон.

Белый дом 22 мая предложил бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 трлн долларов, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года.

При этом предлагается сократить государственные социальные программы на общую сумму в 3,6 трлн долларов за 10 лет. В частности, предполагается сократить на 1,4 трлн долларов финансирование программы медицинской помощи бедным Medicaid. Еще 1,5 трлн планируется сократить за счет нужд бюджета, не относящихся к обороне. Кроме того, на 274 млрд долларов предполагается сократить бюджет программ по борьбе с бедностью, и на 193 млрд долларов – программу бесплатных талонов на питание для бедных.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik прокомментировал позиции сторон.

"От того, что говорит Клинтон, можно расплакаться. Что бы Трамп ни делал, все будет вызывать у нее критику, поскольку она проиграла выборы. Но давайте попробуем понять логику Трампа, когда он увеличивает расходы на оборону и безопасность примерно на 10% и на столько же сокращает расходы на социальные и гражданские нужды. В данном случае он не отступает от своих обещаний. Ведь когда Трамп шел на выборы, именно это он декларировал, и работающая Америка за него проголосовала. Эта работающая Америка задается вопросом: "Почему мы должны содержать тех, кто сидит на пособиях?", а Трамп говорит: "Вместо того, чтобы дать вам рыбу, я даю вам удочку, пойдите и наловите рыбу сами". И этот посыл нашел поддержку у американцев. Ведь одновременно с сокращением социальных расходов Трамп начинает проводить налоговую реформу, которой в Америке еще не было. Он сокращает ставку налогов, в том числе на малый бизнес, с 35-39% до 15%. Это та самая "удочка", которую он дает тем, кто привык сидеть на социальных пособиях", – сказал Александр Домрин.

Эксперт пояснил, что предложенному бюджету еще потребуется одобрение обеих палат конгресса. Бюджет, предлагаемый президентом, это, скорее, декларация о намерениях. Пройдя через обе палаты конгресса, бюджет обычно претерпевает радикальные изменения, отметил американист.

"Бюджет будут корректировать. Самые большие полномочия, которые есть у законодательной власти в Америке – это власть кошелька. Президент может сколько угодно какие-то инициативы предлагать, но если конгресс их не одобрит, то ничего президент сделать не сможет. Я не думаю, что республиканцы, а их в сенате большинство, будут как-то резко корректировать эти бюджетные намерения президента. Но уже сейчас видно сопротивление. Ведь сократить предлагается не только социальные расходы. Например, Трамп предлагает на 28,7% сократить финансирование госдепартамента, который настолько "разбух", что уже сам не знает, чем заниматься. Но уже сейчас и в палате представителей, и в сенате очень сильные возмущения по этому поводу. Так что это не пройдет. И предложенные цифры не окончательные", – заключил Александр Домрин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!