Мнение: США подключили ситуацию вокруг КНДР к "войне" против России

Пхеньян заявил, что США пытаются помешать экономическому сотрудничеству КНДР и России. Эксперт Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия Вашингтона в значительной степени направлены против РФ.

США пытаются помешать экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР, выдвигая "ложные обвинения" после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджин – такое заявление представителя МИД Северной Кореи разместило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении говорится, что "США с помощью своих приспешников пытаются прервать экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией и задушить КНДР экономически". Представитель МИД добавил, что начало регулярного паромного сообщения является "обычным экономическим сотрудничеством между двумя странами".

На прошлой неделе между портами Владивосток и Раджин начал курсировать паром "Мангёнбон", что было неоднозначно воспринято в Японии, заход в порты которой парому запрещен в условиях международных санкций против КНДР в ответ на ракетные пуски и проведение ядерных испытаний. Ранее пассажирские суда не ходили между КНДР и России. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов считает, что США понимают опасность военных методов давления на КНДР, поэтому пытаются надавить на нее экономически. При этом действия Вашингтона, по мнению эксперта, направлены в значительной степени и против России.

"США сделали выбор в пользу экономических методов решения так называемой северокорейской ракетно-ядерной программы. Хотя руководство США и говорило, что на столе принятия решений есть и военные методы – например, нанесение неожиданного удара по объектам производства ядерного оружия и ракетной технике Северной Кореи, но это чревато серьезными последствиями, та же Россия и Китай выступают категорически против военного решения. Поэтому взят курс на принятие экономических мер, которые сделают практически невозможной жизнь КНДР. Но в целом, я думаю, это даже в большей степени направлено не столько в сторону Северной Кореи, сколько в сторону России. То есть это один из элементов пропагандистской войны против России, которая ведется Западом, и теперь сюда пытаются подключить ситуацию вокруг Северной Кореи", – сказал Владимир Терехов в эфире радио Sputnik.

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