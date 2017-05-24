Мнение: дело об убийстве Павла Шеремета в Киеве "замяли"

Имя Павла Шеремета, убитого в Киеве, появится на мемориале Музея новостей в Вашингтоне. Эксперт Борис Шмелев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские власти вряд ли отреагируют на это событие.

Имя убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета появится на мемориале Музея новостей (Newseum) в Вашингтоне, сообщил музей в пресс-релизе.

В ходе церемонии 5 июня имя Шеремета будет добавлено на мемориал в числе четырнадцати имен журналистов, погибших в 2016 году. В списке также погибшие коллеги Павла Шеремета из Афганистана, Бразилии, Индии, Ирака, Ливии, Мексики, Сирии и Сомали. С учетом новых фамилий мемориал музея будет насчитывать имена 2 тысяч 285 погибших журналистов и работников СМИ с 1837 года.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

В эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев высказал мнение, что украинские власти вряд ли станут каким-то образом реагировать на это событие. Все идет к тому, что дело об убийстве Павла Шеремета будет забыто.

"Дело Павла Шеремета замяли, никакой реакции в Киеве по нему не видно. "Несчастный случай" просто. Думаю, что не в интересах Киева сейчас расследовать это дело и искать виновных. Тем более, к Шеремету у Киева были свои претензии: он был по отношению к киевской власти достаточно оппозиционен. И в интересах Киева это дело замять и забыть", – считает Борис Шмелев.

Эксперт добавил при этом, что в целом западное журналистское сообщество пока не меняет свою явно ангажированную позицию по отношению к Украине.

"Идет информационная война, и здесь журналисты Запада вольно и невольно в этом участвуют. В целом большая часть западного журналистского сообщества одобряет политику Киева. А те "черные пятна", которые проступают в этой политике, оно старается не замечать и не показывать, рисуя своеобразную картину происходящего на Украине. Картину, которая отвечает интересам Запада", – заключил Борис Шмелев.

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