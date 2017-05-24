Мнение: "Зеленых беретов" США будут готовить к подрывной деятельности в РФ

Нацгвардия США освоит русскую военную терминологию, культурные особенности и историю России, сообщают СМИ. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik прокомментировал данную информацию.

Национальная гвардия США освоит русскую военную терминологию, культурные особенности России, а также историю государства, сообщает RT. Пентагон набирает специалистов, которые будут преподавать язык спецподразделениям Нацгвардии.

Как сообщает канал, бойцы Нацгвардии в течение 3-6 недель будут изучать русскую военную терминологию. Курсантов также будут знакомить со "значимыми для региона (России – ред.) элементами культуры, в том числе важными историческими датами и лицами".

Согласно документу, с которым ознакомился RT, подготовку по русскому языку будут проходить бойцы 20-го парашютно-десантного полка Национальной гвардии США, известные под неофициальным названием "Зеленые береты".

Всего занятия по программе США планируют проводить в течение пяти лет.

В министерстве армии США и кураторы программы по обучению русскому языку на просьбы RT прокомментировать информацию пока не ответили.

Ответственный секретарь академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik напомнил, что подобная практика существовала в США еще во времена Советского Союза.

"Это явление не новое. Еще в конце 80-х годов США у себя в институтах готовили специалистов по республикам Советского Союза – по Армении, по Грузии, по прибалтийским республикам. Они готовили специалистов, которые должны были вести работу по "подрыву" СССР. Теперь они делают то же самое применительно к России, готовят специалистов русскому языку. Я думаю, что и сейчас они делают это для подрывной деятельности на территории России. Готовят специалистов, которые будут писать статьи, приезжать в Россию в качестве волонтеров, открывать некоммерческие организации, где будут учить якобы демократии, но на самом деле они будут сеять раздор между народами России. Будут искать слабые места, накопленные этнические напряженности между какими-то народами", – сказал Араик Степанян.

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