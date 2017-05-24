США
24.0524 мая09:44МСК
USD56.56+0.06
EUR63.62+0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о просьбе Дутерте к РФ о помощи оружием: Филиппинам нужно помогать

09:4124.05.2017
050
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в Москву с официальным визитом, в московском аэропорту Внуково-2. 22 мая 2017Президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в Москву с официальным визитом, в московском аэропорту Внуково-2. 22 мая 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Филиппины нуждаются в современном оружии и будут просить помощи РФ, заявил лидер страны Родриго Дутерте. Филиппинам действительно необходимо помогать, но нужно обговорить условия, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения и будут просить помощи РФ, заявил лидер государства Родриго Дутерте на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГ*, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой и просить вашей помощи", – сказал Дутерте.

Кроме того, Дутерте выразил мнение, что двум странам следует развивать торговые отношения. "Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот", –  указал он. Президент России в свою очередь отметил, что РФ и Филиппины имеют много совместных проектов, в том числе подразумевающих военное-техническое сотрудничество.

Дутерте сообщил Путину, что ему необходимо вернуться на родину, где идут боевые действия против террористов. Вечером 23 мая президент Филиппин ввел военное положение на юге страны, где происходят столкновения регулярной армии с группировкой, поддерживающей ИГ*. 

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что есть различные экономические сферы, в которых Россия и Филиппины могли успешно сотрудничать. 

"Несмотря на то, что проектов достаточно много, общий товарооборот России и Филиппин пока невелик. Но есть некоторые вопросы, которые касаются общих интересов. Например, стоимость никеля на мировом рынке. Россия и Филиппины являются одними из крупнейших производителей – никелевой руды в случае Филиппин, и готового никеля в случае России. Я думаю, что Россия, к  примеру, может оказать Филиппинам определенную помощь как в разработке, так и в переработке на их собственной территории никелевой руды, что может стабилизировать цены на этот ресурс на международном рынке", – предположил Дмитрий Офицеров-Бельский. 

По его словам, у президента Филиппин есть все основания заявлять о том, что страна нуждается в современном оружии, чтобы сражаться против террористических группировок.  

"Это очень серьезная опасность. Филиппины являются поликонфессиональной страной, на некоторых островах – почти исключительно мусульманское население, которое стремительно радикализуется. Поэтому то, что сейчас там идет фактически война между правительственными силами и радикальными исламистами – это, может быть, только начало более серьезных проблем. Поэтому, конечно же, необходимо именно в этих вопросах (Филиппинам) помогать. Но, наверное, не в режиме "скорой помощи", как, может быть, ждал Дутерте. А именно рекомендациями, возможно – вооружениями, если нас, конечно, устроят условия", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.             

* Террористическая организация, запрещенная в России.

 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена