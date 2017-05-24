Эксперт о просьбе Дутерте к РФ о помощи оружием: Филиппинам нужно помогать

Филиппины нуждаются в современном оружии и будут просить помощи РФ, заявил лидер страны Родриго Дутерте. Филиппинам действительно необходимо помогать, но нужно обговорить условия, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения и будут просить помощи РФ, заявил лидер государства Родриго Дутерте на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГ*, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой и просить вашей помощи", – сказал Дутерте.

Кроме того, Дутерте выразил мнение, что двум странам следует развивать торговые отношения. "Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот", – указал он. Президент России в свою очередь отметил, что РФ и Филиппины имеют много совместных проектов, в том числе подразумевающих военное-техническое сотрудничество.

Дутерте сообщил Путину, что ему необходимо вернуться на родину, где идут боевые действия против террористов. Вечером 23 мая президент Филиппин ввел военное положение на юге страны, где происходят столкновения регулярной армии с группировкой, поддерживающей ИГ*.

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что есть различные экономические сферы, в которых Россия и Филиппины могли успешно сотрудничать.

"Несмотря на то, что проектов достаточно много, общий товарооборот России и Филиппин пока невелик. Но есть некоторые вопросы, которые касаются общих интересов. Например, стоимость никеля на мировом рынке. Россия и Филиппины являются одними из крупнейших производителей – никелевой руды в случае Филиппин, и готового никеля в случае России. Я думаю, что Россия, к примеру, может оказать Филиппинам определенную помощь как в разработке, так и в переработке на их собственной территории никелевой руды, что может стабилизировать цены на этот ресурс на международном рынке", – предположил Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, у президента Филиппин есть все основания заявлять о том, что страна нуждается в современном оружии, чтобы сражаться против террористических группировок.

"Это очень серьезная опасность. Филиппины являются поликонфессиональной страной, на некоторых островах – почти исключительно мусульманское население, которое стремительно радикализуется. Поэтому то, что сейчас там идет фактически война между правительственными силами и радикальными исламистами – это, может быть, только начало более серьезных проблем. Поэтому, конечно же, необходимо именно в этих вопросах (Филиппинам) помогать. Но, наверное, не в режиме "скорой помощи", как, может быть, ждал Дутерте. А именно рекомендациями, возможно – вооружениями, если нас, конечно, устроят условия", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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