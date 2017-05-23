Мнение: попытки Киева найти союзников в окружении Трампа потерпели неудачу

Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь Вашингтона. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские власти активно ищут возможность наладить отношения с администрацией Белого дома.



Планы США отказаться от предоставления военных грантов Украине демонстрируют, что Киев не входит в число геополитических приоритетов президента Дональда Трампа, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в числе которых Украина. Вместо грантов им будут выдаваться кредиты.

"Президент США и раньше не скрывал, что украинский кризис — это проблема не США, а Европы. А тот факт, что безвозмездную военную помощь Израилю, Иордании и Египту сокращать не предлагается, свидетельствует о реальных геополитических приоритетах президента", — приводятся слова Медведчука на сайте движения.

По его мнению, после признания Трампом необходимости выполнения Минских соглашений — это еще один серьезный удар по позициям "партии войны" на Украине.

"Сомнительно, чтобы Украина, долги которой давно уже достигли критического уровня, могла получать в сколько-нибудь значимых объемах оружие из США на кредитной основе", — считает Медведчук.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США самоустраняются от решения украинских проблем.

"Ситуация действительно достаточно сложная для политической элиты Украины. Существует реальная угроза того, что США временно самоустранятся от участия в урегулировании внутренних украинских проблем, в частности, от вопросов, связанных с безопасностью. Очевидно, что попытки Петра Порошенко найти союзников в окружении Дональда Трампа и в ядре Республиканской партии США потерпели неудачу", — сказал Олег Онопко.

По его словам, украинский лидер Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин активно ищут возможность наладить отношения с администрацией Белого дома.

"В настоящий момент Порошенко пока не сформулировал конкретных предложений Соединенным Штатам – что он готов предложить по поводу реализации американских интересов в Восточной Европе и на Украине. Но никакой паники по поводу того, что американцы окончательно уйдут из Украины, в Киеве нет. Есть видение того, что это лишь временное самоустранение и необходимо сформулировать тот пакет предложений, который устроит Вашингтон. Над этим сейчас Порошенко и Климкин активно работают", — отметил политолог.





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