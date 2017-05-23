Военный эксперт: Турция попала в геополитическую "вилку"

Турция хочет вытеснить Австрию из партнерства по НАТО, пишет Die Welt. Военный эксперт Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Анкара пытается через НАТО влиять на европейскую политику.

Турция хочет посредством своего права вето добиться того, чтобы Австрия на неопределенное время была исключена из всех важных партнерских программ Североатлантического альянса, а австрийские солдаты больше не могли участвовать в совместных учениях с армиями НАТО, пишет Die Welt.

Поводом для вето "стали постоянные требования Вены прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и критика турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны австрийских политиков", говорится в статье. Окончательное решение, как удалось узнать изданию от высокопоставленных информированных дипломатов НАТО, будет принято на встрече 28 стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Между тем это не единственный спорный вопрос на предстоящем саммите: с Турцией есть проблемы и у Германии – из-за отказа пустить немецких депутатов к немецким военнослужащим на турецкой базе. Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил: "Если канцлеру Меркель в четверг на саммите НАТО не удастся заставить Турцию изменить позицию, Германии понадобятся альтернативные места дислокации (военных)". Речь идет об авиабазе в турецком Инджирлике и авиабазе в Конье для размещения самолетов "Авакс", поясняется в статье.

По мнению военного эксперта, президента Академии геополитических проблем, генерал-полковника Леонида Ивашова, Турция может добиться своего только при поддержке США.

"Турция попала в геополитическую "вилку". В Анкаре понимают, что стране никогда не быть членом ЕС, потому что большинство европейских стран не желают видеть там представителей другой цивилизации. А в НАТО Турция нужна – это нужно европейцам, потому что это единственная сухопутная сила, которая может воздействовать на Россию на сухопутных театрах военных действий. Кроме того, НАТО контролируется Соединенными Штатами, и европейцы ничего не смогут сделать по исключению Турции из альянса. Поэтому (Реджеп Тайип) Эрдоган сейчас пытается через НАТО влиять на европейскую политику. Но мне кажется, что ничего серьезного на саммите альянса не произойдет – поговорят, но решений не примут, потому что в НАТО решения принимают США. Поэтому в НАТО Турция может "буянить", давить, влиять на политику, но только при поддержке Соединенных Штатов", – сказал Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik.

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