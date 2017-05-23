Политолог о новых данных по рейсу МН17: СБУ действовала подозрительно

Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур

Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур

В СМИ опубликованы предполагаемые копии документов СБУ о сокрытии улик уничтожения малайзийского "Боинга" над Донбассом. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что деятельность СБУ на этом направлении вызывает много вопросов.

Газета "Совершенно секретно" утверждает, что в ее распоряжении оказались копии секретных документов Службы безопасности Украины о проведении спецоперации по сокрытию улик уничтожения малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Издание опубликовало эти копии.

Так, в предполагаемом приказе первого замглавы СБУ Василия Грицака от 24 июля 2014 сотрудникам спецслужбы предписывается "получить данные о наличии возможных свидетелей из числа жителей района, военных и других", а также "использовать эффективные профилактические меры" по отношению к ним. В другом предполагаемом приказе, адресованном начальнику контрразведки СБУ, говорится о необходимости уничтожить "любые материалы, которые указывают на нарушение законодательства со стороны представителей Вооруженных сил Украины".

По данным российских экспертов, пуск ракеты по малайзийскому "Боингу" 17 июля 2014 года мог быть совершен из города Торез Донецкой области (подконтрольная Киеву территория). Международная совместная следственная группа придерживается иного мнения.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что и без опубликованных газетой "Совершенно секретно" документов деятельность СБУ после катастрофы малайзийского авиалайнера вызывает много вопросов.

"Я не могу провести графологическую экспертизу и подтвердить подлинность или неподлинность данных документов… Но СБУ действительно проводила операции по поводу "Боинга" и действовала довольно подозрительно. В первые же часы после этой трагедии сколько несусветных, невероятных версий было высказано службой безопасности и тогдашним (ее) главой Валентином Наливайченко… Безумные были версии. Первая версия – о том, что какие-то казаки из Чернухина сбили этот "Боинг", кто ее сейчас вспомнит?.. Под эти версии могли "подтягивать" все что угодно, могли проводить спецоперации. До сих пор непонятно, куда делись украинское диспетчеры, которые вели этот "Боинг", непонятно, где записи наблюдений за воздушным пространством Украины. А раз нет этих свидетельств, нет этих документов, нет этих людей, то можно предположить, что сделано это в рамках спецопераций различных спецслужб, включая СБУ", – считает Владимир Корнилов.

Он напомнил, что есть и другие обстоятельства, заставляющие предполагать, что украинские власти скрывают значимые факты, имеющие отношение к трагедии малайзийского авиалайнера.

"Как голландские следователи ни добивались данных радаров украинских диспетчеров, так до сих пор никто ничего не передал. Возникает закономерный вопрос: чего боятся украинские спецслужбы, украинские военные и украинские власти, засекретив эти данные, а, может быть, и уничтожив их?.. Несколько недель голландские следователи не могли попасть на место этой катастрофы, потому что украинские войска обстреливали любой транспорт, который туда направлялся. Почему подобную операцию нужно было проводить с такой энергией? Отчет очевиден", – полагает Владимир Корнилов.

"Боинг" 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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