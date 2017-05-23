Историк о декоммунизации на Украине: что-то у них ничего не получается

В Киеве будет Музей монументальной пропаганды СССР, сообщили в Украинском институте национальной памяти. Как отметил в эфире радио Sputnik историк Александр Дюков, курс на "изменение сознания" граждан Украины пока приносит мало успехов.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в Киеве в ноябре планируют открыть Музей монументальной пропаганды СССР. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

По данным агентства "Украинские новости", экспонатами музея станут монументальные скульптуры, предоставленные местными властями или частными коллекционерами. Бюджет проекта составит 15-20 млн гривен (около 570-760 тысяч долларов по курсу Нацбанка Украины).

Историк и публицист, директора фонда "Историческая память" Александр Дюков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что декоммунизация на Украине – не только бессмысленный, но и вредный для этой страны процесс.

"Пропаганда, которую ведут нынешние украинские власти, звучит "из каждого утюга". При этом нужно понимать, что тот самый Вятрович – человек фанатичный по поводу всего, что касается Советского Союза. Известны его высказывания про то, что улица, названная именем Ленина, всегда будет "раздолбанной". И достаточно переименовать ее, чтобы она стала нормальной. Здесь есть определенные психологические моменты, которые определяют всю эту деятельность, мало того, что бессмысленную, но и для современной Украины довольно вредную", – считает Александр Дюков.

Историк добавил, что, несмотря на все усилия, предпринятые Киевом за последние годы, попытки изменения сознания граждан Украины пока не особенно успешны.

"Вятрович и его коллеги с 2014 года активно пытаются хоть как-то уменьшить число людей, которые приходят на 9 Мая. Пытаются "декоммунизировать" 9 Мая, перенеся его на 8 мая. Прилагаются огромные усилия, в том числе проведение выставок, пропаганда, но что-то у них ничего не получается. 9 Мая в этом году показало это очень наглядно. Как на это среагировал господин Вятрович? Увидев, что огромное количество украинцев приходит и празднует 9 Мая, он ответил – это пережитки советского тоталитарного прошлого, и с этим все равно надо бороться", – заключил Александр Дюков.

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