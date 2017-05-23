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Эксперт: заявление спецпосланника Южной Кореи по России – не просто слова

16:2823.05.2017
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© AP Photo / Pool/Jung Yeon-JeНовый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017
© AP Photo / Pool/Jung Yeon-Je
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проявляет больший интерес к России, чем его предшественники, заявил южнокорейский спецпосланник. Эксперт Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik отметил, что руководство страны стремится к многовекторной политике.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проявляет больший интерес к России, чем его предшественники, заявил на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым спецпосланник президента Республики Корея Сон Ён Гиль.

По мнению спецпосланника, его переговоры с Умахановым, а также встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которую рассчитывает Сон Ён Гиль, свидетельствуют о том, что Россия также "проявляет очень большую заинтересованность к Южной Корее". 

По словам спецпосланника, Южная Корея готова более тесно сотрудничать с Россией в вопросах экономики в Северо-Восточной Азии, в частности, в сфере энергетики. "Кроме того, мы нуждаемся "в критической роли" России в решении ядерной проблемы Северной Кореи", – добавил Сон Ён Гиль.

Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik отметил, что нынешний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин стремится к многовекторной политике.

"Все политические силы в Южной Корее относятся к России либо хорошо, либо нейтрально. Серьезных недоброжелателей у России внутри Южной Кореи, в общем, нет. Но нынешнее руководство, президент Мун Чжэ Ин, вместо односторонней ориентации на Вашингтон, характерной для двух предшествующих президентов, стремится к многовекторной политике, к улучшению отношений и с Россией, и с Китаем. Так что полагаю, что это не просто дипломатическая риторика, не просто слова, но за этим стоит определенное искреннее желание", – сказал Андрей Ланьков.

По его мнению, в вопросах экономической политики, в сотрудничестве с Россией в этой сфере, Сеул не станет оглядываться на реакцию союзников.

"В военно-стратегическом смысле Южная Корея действительно ориентируется на США. А если говорить об экономической политике, то тут подобного не наблюдается. Показательно, что Южная Корея, например, не участвует в антироссийских санкциях. Несмотря на то, что по этой части Соединенные Штаты оказывали на Южную Корею достаточно серьезное давление, ничего им добиться не удалось. Это типично, и касается не только России. В вопросах экономической политики Южная Корея весьма самостоятельна и начинает раздражаться, когда ей пытаются выкручивать руки американцы или китайцы", – отметил Андрей Ланьков.

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