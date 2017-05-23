Политик о визах с РФ: Киев готовит украинцев к "мытью ложек" в Европе

Глава украинской парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак утверждает, что введение визового режима между Украиной и РФ необходимо для того, чтобы "защитить Европу".
"Вчера было опубликовано в вестнике ЕС решение о введении безвизового режима для Украины. Уверен, что для того, чтобы также защитить и Европу, нам нужно ввести визы для России. Потому что это теперь вопрос национальной безопасности и Украины, и всего Европейского союза", – сказал Бурбак в ходе общения с журналистами в Верховной раде, которое транслировал телеканал "112 Украина".
Он считает, что постановление об обращении Рады к правительству с предложением ввести визовый режим с РФ может быть рассмотрено до конца работы этой сессии парламента, которая заканчивается в июле. Однако, по словам Бурбака, этот вопрос пока не имеет однозначной поддержки среди депутатов коалиции.
"Постановление касательно введения визового режима с РФ нужно вносить на рассмотрение, когда будут голоса. Вчера мы услышали из СМИ, что еще ведется дискуссия у наших коллег по коалиции – фракции БПП. Уверен, когда мы выйдем на результативное решение двух фракций коалиции, тогда нужно выносить этот вопрос в сессионный зал", – сказал депутат.
Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на руководителя "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко сообщило, что большинство членов фракции выступают против введения визового режима с Российской Федерацией.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, нужно завершить политические консультации и убедиться, что это решение найдет поддержку в украинском парламенте.
Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что Верховная рада одобрит введение виз с Россией.
"Решения принимает не парламент Украины, он их только "штампует" своим так называемым голосованием. А задача номер один – сделать из украинцев генетических врагов России, убивать людей от имени России, уничтожать экономику от имени России, делать нищими людей от имени России. Что касается виз с Россией, если начнется шум, гам, то решение будет сдвинуто на недельку, но оно будет принято однозначно", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.
По его мнению, Киев с подачи Запада хочет спровоцировать Россию на необдуманные поступки.
"Украинская власть, ведомая "обкомом" из Вашингтона, четко выполняет одну задачу – спровоцировать Россию на неадекватные действия: это и вопрос ведения военных действий на территории АТО, где Россию обвиняют во всем, это и попытка втянуть Россию в сложную ситуацию в Приднестровье, это и действия России по Сирии… Идет широкомасштабная агрессия в отношении России", – считает Вадим Колесниченко.
В целом же, как отметил политик, визовый режим с Украиной существенно не скажется на россиянах. В отличие от украинцев.
"Потому что желающих из России работать гастарбайтерами на Украине нет, туризм на Украине сейчас – сомнительный вопрос. Украинская власть таким образом, мне кажется, пытается переориентировать украинских гастарбайтеров на Европу, чтобы там были ложкомойки, горшкомойки, подносчики судна у больных европейцев", – заключил политик.
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