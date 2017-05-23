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Мнение: в Киеве считают, что все должны нести убытки. Кроме президента

15:1823.05.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 15 ноября 2016Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 15 ноября 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Парламент Украины принял в первом чтении закон о введении квоты в 75% на использование украинского языка в телеэфире. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что подобные инициативы преследуют сразу несколько целей.

Верховная рада Украины планирует принять в целом закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Власти страны рассчитывают, что это позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде выступила против инициативы, отмечая, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия документа высказались и журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит телевидению.

Украинский флаг на границе с Россией
© AP Photo / Inna Varenytsia
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий объяснил необходимость принятия закона защитой национальной безопасности и призвал депутатов поддержать данную инициативу.

"Сейчас в условиях войны это (закон о квотах – ред.) вопрос национальной безопасности. Мы уже с вами приняли закон о квотах для радиостанций и увидели ренессанс украинской песни. И сегодня у нас есть шанс, необходимость и обязанность схожий закон принять для телевидения", – сказал Парубий на заседании парламента. 

В 2016 году на Украине был принят закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления нормы в силу композиции на государственном языке должны составлять 35%.

Украинский политический обозреватель Владимир Скачко считает, что власти преследуют несколько целей.

"Первая цель неизменная – сделать все, чтобы оторваться от России и переформатировать Украину в гигантскую "антиРоссию". Есть чисто экономический интерес – выдавить более конкурентоспособные русскоязычные фильмы, передачи, которые еще не запрещены. И, конечно же, цель – оболванить собственное население. Ведь только 10% украинцев сегодня знают литературный украинский язык, а остальные "ботают на суржике". Власти нужно лишить их русского литературного языка и перевести на тот язык, который там господствует. Это и есть чистейшее оболванивание собственного населения", – сказал Владимир Скачко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, закон будет принят, даже если владельцы телеканалов понесут от этого убытки.  

"Сейчас главный, ведущий тренд на Украине – это запретительство. Украинская власть исходит из того, что, мол, родина в опасности, и все должны терпеть и нести убытки. Все, кроме президента и его ближайших друзей, естественно. Когда власть не дружит с головой и не обращает внимания на здравый смысл, то все возможно", – отметил Владимир Скачко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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