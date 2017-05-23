Мнение: на Западе опасаются принимать Украину в НАТО

15 лет назад Украина заявила о намерении вступить в НАТО. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik отметил, что в альянс страну не спешат принимать не только потому, что она не отвечает ряду требований, которые предъявляют к претендентам.

23 мая 2002 года Украина официально заявила о намерении вступить в НАТО. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством тогдашнего главы украинского государства Леонида Кучмы.

Украина сразу после распада Советского Союза вступила в Совет североатлантического сотрудничества, а в 1994 году первой в СНГ присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира".

После решения СНБО и президентского указа о вступлении Украины в альянс прошло уже 15 лет, а нынешний национальный лидер Петр Порошенко намерен всего лишь провести референдум о вступлении страны в НАТО. При этом члены альянса не видят оснований для присоединения Украины. Брюссель на словах поддерживает Киев в проведении реформ и в достижении стандартов совместимости, однако ритм переподготовки украинской армии инструкторами альянса таков, что для полной реформы ВСУ потребуются десятилетия.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik отметил, что Украина за все время своей независимости постоянно делала поступательные шаги от России. При этом страна до сих не отвечает целому ряду требований, которые предъявляют к претендентам на членство в Североатлантическом альянсе.

"В частности, это требование по бюджетированию армии, это сама структура вооруженных сил, а с недавних пор – это гражданский конфликт на территории Украины. Воюющая страна не может претендовать на членство. Но, думаю, что в случае Украины, если бы была политическая воля со стороны США и их партнеров по НАТО, то даже на такое могли бы закрыть глаза. Просто все прекрасно понимают, что официальное приглашение Украины в НАТО и ее членство там – это очень серьезный шаг по осложнению взаимоотношений Запада и Российской Федерации. Такое решение фактически меняет стратегический баланс вооруженных сил в регионе, чего, конечно, опасаются и наши западные партнеры", – сказал Денис Денисов.

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