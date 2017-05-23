Военный обозреватель о ситуации в ВСУ: украинского солдата жалко

Украинская армия разваливается из-за коррупции, пишут французские СМИ. Военный обозреватель Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что цифры, которые приводят журналисты, это лишь сотая доля того, что было украдено.

Украинская армия разваливается из-за коррупции, пишет интернет ресурс AgoraVox.

Французские журналисты провели свое собственное расследование. Оказалось, что состав многих частей, принимающих участие в так называемой АТО в Донбассе, укомплектован максимум на 60-70%, а с армейских складов исчезли топливо, продукты и вооружения на сумму в 70 млн гривен (более 150 млн рублей).

"Речь идет о 36-ой бригаде, которая согласно заявлениям генерального штаба является лучшей из частей, присутствующих в зоне АТО. Можно себе представить, что происходит в других воинских частях", – отмечается в статье.

Журналисты обращают внимание и на последний скандал – дорогостоящий ремонт единственного фрегата украинского флота. "Гетман Сагайдачный" сломался сразу же после спуска на воду. Выделенные на ремонт средства были разворованы. Военная прокуратура возбудила дело. Однако, скорее всего, завод, ремонтировавший фрегат, отделается минимальным штрафом. Поскольку его владелец – президент Украины и верховный главнокомандующий Петр Порошенко. "Судя по всему, для него важнее набить собственные карманы, чем обеспечить боеспособность армии. Если в таком состоянии находится флагман, как же тогда обстоят дела с остальной частью украинского флота?", – задаются вопросом французские журналисты.

По словам военного обозревателя, главы военной секции Изборского клуба Владислава Шурыгина, украинская армия уже давно живет в системе коррупции.

"На сегодняшний день существует на бумаге громадная армия Украины, которую периодически выводят на парад и которую поздравляет Порошенко, выделяются десятки миллионов гривен и долларов на закупку вооружений, а по факту все видят, в каком жалком состоянии находятся Вооруженные силы Украины. И те цифры, которые приводят французские журналисты – хищения на 70 млн гривен – это сотая доля того, что было украдено. Просто нужно понимать, что вся система снабжения армии является полностью коррупционной", – сказал Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что в последние годы не было ни одного серьезного расследования по коррупционной составляющей в ВСУ.

"Просто потому, что к коррупционным схемам причастны все олигархи. Попасть на военный бюджет, который является самым главным на сегодняшний момент в украинском бюджете – это все равно, что попасть на золотую жилу. Соответственно, с этой армии кормятся все", – считает военный обозреватель.

По его словам, в этой ситуации больше всего жалко украинского солдата.

"Украинского солдата на самом деле жалко, потому что он голоден, плохо одет, влачит жалкое сосуществование, у него старое вооружение, нет современной техники, он не хочет воевать. А его загоняют в окопы, отправляют на восток. Причем, всем уже давно понятно, что восток уже не вернется после того, что там сделали с людьми", – сказал Владислав Шурыгин.

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