Политолог о взносах в ПАСЕ: над РФ издеваются, и она должна за это платить?

В Совфеде прокомментировали сообщение СМИ о том, что РФ может отказаться от взносов в ПАСЕ, отметив, что они неотделимы от других взносов в Совет Европы. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik назвал складывающуюся ситуацию сомнительной.

Россия будет продолжать осуществлять взносы в ПАСЕ, хотя не принимает участие в работе Ассамблеи, поскольку эти взносы идут в пакете с другими платежами в Совет Европы и разделить их нельзя, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Ранее "Известия" написали со ссылкой на имеющуюся у газеты информацию, что Россия планирует урезать ассигнования в СЕ в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ.

"Вся проблема в том, что взнос в Совет Европы Россия вносит пакетно, за работу нашей страны во всех организациях СЕ, и этот взнос нельзя разделить между ЕСПЧ, Советом министров и ПАСЕ", – сказал Морозов. По его словам, в случае неуплаты Россией взноса в СЕ встал бы вопрос о выходе страны из этой организации, тогда как это не отвечает российским интересам.

Вместе с тем он признал, что сложившаяся ситуация, когда российская делегация не принимает участие в работе ПАСЕ, однако платит взносы в эту организацию, "а затем на наши же деньги в Россию приезжают мониторинговые группы и критикуют нас", является "нелогичной".

"Но в случае с СЕ мы находимся в тупиковой регламентной ситуации", – констатировал Морозов.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает, что в целом отказ от взносов в ПАСЕ был бы логичным шагом.

"Это был бы абсолютно логичный подход, логичное решение – почему мы должны платить за то, что над нами издеваются на этой площадке? Эта площадка предназначена для обмена мнениями, координации позиций по тем или иным актуальным вопросам международной повестки, а Россию уже энное количество времени лишают слова, причем, это прямо противоречит целям и задачам этой международной организации. Соответственно, платить за то, что над вами издеваются, выглядит, по меньшей мере, сомнительно", – сказал Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что отношения между Россией и европейскими странами могут полноценно развиваться и вне ПАСЕ.

"Что касается интеграции в европейское политическое поле, существует система двусторонних межгосударственных отношений между Россией и европейскими государствами, существуют отношения России с Европейским союзом как с межгосударственным объединением, а это все (ПАСЕ) – такие "бантики", которые слишком дорого обходятся нашему бюджету", – считает политолог.

При этом, по его мнению, отказ от взносов в ПАСЕ со стороны России негативно сказался бы на бюджете Ассамблеи.

"Россия – один из самых серьезных доноров этой международной организации. Стоит отметить, что взносы для всех стран не одинаковы, а пропорциональны экономикам государств. Я подозреваю, что Россию в свое время и втянули в эти международные организации не ради диалога, а ради донорства, чтобы увеличить свой бюджет. На таких основаниях нам там тем более делать нечего", – заключил Алексей Мартынов.

ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности Организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

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