Эксперт о теракте в Манчестере: Европе нужно жестче бороться против террора

Те методы борьбы с террором, которые используют в Западной Европе, в нынешних условиях неэффективны. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт по безопасности Иосиф Линдер.

Полиция Манчестера сообщила, что число погибших в результате взрыва на городском стадионе увеличилось до 22, ранены 59 человек. Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 19 человек.

Также полиция сообщила, что, по всей видимости, террористическая атака была произведена одним человеком. "На настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек", – заявил представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс на пресс-конференции, которую транслировали британские телеканалы.

По его словам, полиция выясняет, действовал ли нападавший в одиночку или у него были сообщники. "Я могу подтвердить, что нападавший скончался на стадионе", – сообщил Хопкинс.

Взрыв в комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером в понедельник во время выступления американской певицы Арианы Гранде. Этот взрыв стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сегодня террористическая угроза требует более эффективных мер для борьбы с нею.

"Нужно четко понять, что пока правительства западноевропейских стран не примут более конкретные и более жесткие меры, в том числе в плане миграционного режима по отношению к представителям террористических группировок, находящихся на их территории, более серьезного результата добиться будет невозможно. Их правящие элиты вряд ли способны на принятие очень жестких и очень эффективных мер, потому что они борются за так называемые псевдотолерантность и псевдодемократию, которые не позволяют им защитить собственный народ реальными специальными полицейскими методами. А сегодня ситуация такова, что иные методы будут практически неэффективны", – полагает Иосиф Линдер.

По его словам, осевшие на территории западноевропейских стран террористы успешно используют особенности местного законодательства, которые позволяют организаторам террористических сетей уходить от наказания.

"Представители террористических организаций прекрасно умеют планировать, они прекрасно знают законодательство, все возможные лазейки, все варианты судебной казуистики. Поэтому они успешно этим пользуются", – считает Иосиф Линдер.

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