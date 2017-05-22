Мнение: встреча Путина и Макрона поможет "растопить холодок" между странами

Президенты России и Франции 29 мая проведут переговоры в Париже. Эксперт Сергей Федоров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что встреча положит начало выходу наших двусторонних отношений на доверительный уровень.

Президент России Владимир Путин встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном 29 мая в Париже, главы государств обсудят координацию усилий в борьбе с терроризмом и урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, а также перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать девятого мая 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона посетит Париж с визитом… В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего, по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон Замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию – первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что встреча лидеров России и Франции положит начало выходу двусторонних отношений на доверительный уровень.

"Хорошо, что у лидеров России и Франции есть возможность поговорить в двустороннем формате. Я думаю, что это не только возможность "сверить часы", обсудить острые международные проблемы, но и поговорить о российско-французских отношениях, в том числе торгово-промышленных, которые тоже переживают не лучшие времена. Кроме того, это хороший повод, чтобы растопить холодок, который чувствовался во время президентской кампании во Франции. Думаю, что все сомнения и взаимные упреки этот визит поможет снять. Конечно, не нужно ожидать каких-то прорывов, но растопить "прохладный климат", который сформировался в наших отношениях, это уже будет шагом вперед. Вывести наши отношения на доверительный, стабильный и взаимовыгодный уровень, думаю, это возможно", — сказал Сергей Федоров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, борьба с международным терроризмом станет первостепенным вопросом, на который лидеры обратят внимание.

"Судя по всему, президент Макрон настроен более решительно, чем его предшественник в деле борьбы с международным терроризмом. И в этом плане, думаю, президенты смогут найти общий язык. Потому что в деле борьбы с терроризмом наши интересы совпадают", — отметил эксперт.





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