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Эксперт о визите Дутерте в Россию: Филиппины стремятся избежать диктата США

18:3822.05.2017
(обновлено: 18:39 22.05.2017)
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© AP Photo / Bullit Marquez, FileПрезидент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo / Bullit Marquez, File
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что вопросы безопасности и обороны станут центральными в ходе его визита в Россию. Эксперт Дарья Панарина в эфире радио Sputnik отметила, что у двух стран может появиться широкое поле для сотрудничества.

В понедельник вечером президент Филиппин Родриго Дутерте прибывает с визитом в Москву. Накануне поездки в Россию он заявил, что вопросы безопасности и обороны станут центральными в ходе его визита. 

Ранее в Кремле сообщили, что Родриго Дутерте и президент РФ Владимир Путин проведут 25 мая переговоры, по итогам которых будет сделано совместное заявление и подписан ряд документов.

Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) Москва во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море Морское взаимодействие 2015
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Эксперт: Филиппинам выгодно усиление позиций РФ в Юго-Восточной Азии

"В условиях угрозы терроризма, наркотиков и международной преступности одними из наиболее важных являются соглашения в области безопасности и обороны с Россией. Это те вопросы, которые я хотел бы рассмотреть", – заявил Дутерте в интервью российским СМИ в преддверии визита. 

Комментируя глобальную ситуацию в сфере безопасности, президент Филиппин выразил мнение, что сейчас в мире "можно полагаться только на слова России и Китая". При этом он отметил, что Филиппины исключили США из списка стран, у которых будут искать помощи и содействия. 

В эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дарья Панарина отметила, что президент Филиппин четко дает понять: он намерен проводить независимую внешнюю политику. 

"По заявлениям самого Дутерте, он ничего не имеет против Америки как таковой, но он хочет вести независимую внешнюю политику, и не намерен оглядываться на какие бы то ни было сильные державы. Поскольку Соединенные Штаты претендуют на то, чтобы диктовать свое мнение, возможно, даже навязывать его при проведении внутренней политики на Филиппинах, естественно, Дутерте всеми силами старается так или иначе избежать этого влияния", – сказала Дарья Панарина.

Эксперт добавила, что у России и Филиппин может появиться широкое поле для сотрудничества. 

"Начиная с января 2017 года и до настоящего времени российские делегации проводили различные встречи, предприниматели и бизнесмены ездили на Филиппины, были встречи на высшем политическом уровне. За это время были достигнуты предварительные договоренности в самых разных сферах. Во время визита президенты двух стран планируют подписать эти предварительные соглашения. В частности, речь идет о сотрудничестве в энергетике, развитии филиппинской инфраструктуры, в том числе железных дорог, автодорог, в сфере строительства. Также планируется в более широком спектре наладить экспорт-импорт российских и филиппинских товаров. Со стороны Филиппин это в первую очередь различная сельхозпродукция, с российской стороны – оружие и, по всей видимости, нефтепродукты", – заключила  Дарья Панарина.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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