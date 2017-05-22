Американист о словах Маккейна: он говорит одно, а имеет в виду другое

В МИД прокомментировали слова сенатора Джона Маккейна, оскорбительно высказавшегося в адрес руководства РФ. Однако американист Владимир Васильев считает, что истинный адресат послания Маккейна находится не в России. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Американский сенатор Джон Маккейн оскорбительно высказался в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Так, политик заявил, что главе МИД РФ "нечего делать в Овальном кабинете". Кроме того, он обвинил Владимира Путина в том, что он якобы применял "высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Слова Маккейна прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Маккейн не вызывает ничего, кроме жалости.

"Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало – яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций", – цитирует слова дипломата Национальная служба новостей.

Встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 10 мая. Позднее газета The New York Times сообщила, что президент якобы рассказал Лаврову о причинах увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

По утверждению издания, Трамп назвал Коми "психом" и пожаловался на то, что столкнулся с сильным давлением из-за России. Сам Лавров позднее эти данные опроверг, заявив, что тема отставки главы ФБР на переговорах не обсуждалась.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Маккейн адресовал свой посыл не столько российской стороне, сколько администрации Дональда Трампа.

"Человек говорит одно, а имеет в виду другое. Вот эту фразу о том, что Лаврову "нечего делать в Овальном кабинете", с моей точки зрения, следует понимать по-другому: не Лаврову, а Трампу нечего делать в Овальном кабинете. Вот в этом контексте надо понимать высказывание Маккейна. Это вотум недоверия не столько России, сколько американской стороне. Потому что события в Америке начинают быстро раскручиваться: назначен специальный прокурор по расследованию дел, связанных с Джеймсом Коми, сам он обещал выступить на открытом заседании комитета по разведке сената, и противники Трампа очень рассчитывают на то, что это будет "взрыв", компромат. В высказывании Маккейна я усматриваю призыв к специальному прокурору дальше раскапывать связи Трампа", – сказал Владимир Васильев.

По его мнению, Маккейн сводит с Трампом личные счеты.

"Не стоит забывать, что Маккейн чувствовал себя очень уязвленным выдвижением Трампа кандидатом на президентский пост от Республиканской партии. Так что его высказывания говорят о том, что все старые обиды на Трампа вновь возрождаются. И, возможно, это попытка не просто свести счеты, но и сместить Трампа с политической арены", – считает Владимир Васильев.

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