Военный эксперт: программа США по созданию "суперсолдат" – иллюзия

В США хотят создать "суперсолдат", расширив границы возможностей человека с помощью пищевых добавок и специальных препаратов, пишут СМИ. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik назвал программу нереалистичной.

Американский спецназ не в состоянии поддерживать текущую интенсивность операций в разных странах мира; военнослужащие психологически измотаны после десятилетий беспрерывных войн, это приводит к самоубийствам среди солдат специальных подразделений. Об этом заявил начальник Главного управления войск специального назначения Минобороны США Раймонд Томас во время выступления в комитете сената по вооруженным силам.

Генерал подчеркнул, что 8 тысяч бойцов спецназа США сегодня несут службу в более чем 80 странах мира и находятся на острие боевых действий.

Такая активность вызывает все больше стресса. В конгрессе Раймонд Томас заявил: "Мы не панацея и не окончательное решение всех проблем, и вы никогда не услышите такие слова от нас".

Генерал Раймонд Томас отказался называть в конгрессе данные по числу самоубийств среди бойцов спецподразделений: "Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем". Однако, по данным СМИ, пик самоубийств среди военнослужащих специальных подразделений США пришелся на 2012 год. Тогда свели счеты с жизнью 24 человека. В 2014 году (это последний год, когда в Пентагоне дали данные по этому вопросу) покончили с собой 18 военнослужащих.

В силах специального назначения заключили контракт с Американской ассоциацией суицидологии для разработки программы для спецназа по предотвращению самоубийств и выявлению ранних сигналов о возможных трагедиях. Существует и ряд других программ. Так, по данным СМИ, командование сил специальных операций США хочет создать "суперсолдат", расширив границы возможностей человека с помощью пищевых добавок и специальных препаратов.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, подобная программа связана с иллюзией.

"То, что пичкая людей препаратами, биостимуляторами, Пентагон добьется превращения своих солдат в неких киборгов – это иллюзорное ожидание. Да, есть препараты, с помощью которых человек несколько суток может не испытывать желания спать. Но это кратковременный эффект, за которым следует продолжительная пауза для восстановления нормальных физиологических возможностей человека", – сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik.

Пентагон занимается этой проблематикой давно, продолжил он.

"В частности, разрабатываются боевые экзоскелеты и механические мулы, которые, как считается, позволят спецназу США заменить лошадей в труднодоступной местности. Все это носит характер неких инновационных разработок. Но все расчеты на то, что вдруг по волшебству солдаты смогут увеличить свою физическую выносливость, неделями не спать и вести боевые действия, упираются в физиологические возможности человека. И таких чудес не будет", – убежден военный эксперт.

По его мнению, увеличение боевых возможностей военнослужащих дает, в первую очередь, современная техника.

"Существенное приращение боевых возможностей дает техника, ночная оптика, средства спутниковой связи, тактическая коммуникация на поле боя и так далее. Обеспечить эффективность можно, создав новые средства доставки, связи, наблюдения на поле боя, обеспечив элементарный уровень выживания за счет экипировки", – отметил Игорь Коротченко.

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