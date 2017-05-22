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Мнение: история с тратами Пентагона в Сирии – повод для большого скандала

17:3522.05.2017
(обновлено: 17:38 22.05.2017)
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© Фото : David B. GleasonПентагонПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон завышал смету на закупку топлива, а излишки тратил на подготовку сирийской оппозиции, пишут СМИ. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные траты могли осуществляться лишь "по воле" предыдущей администрации США.

Чиновники Пентагона завышали смету на закупку топлива, а излишки средств тратили на подготовку сирийской оппозиции и операцию в Афганистане, пишет издание Washington Post со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.

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© AP Photo / Alex Brandon
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По данным издания, с 2015 года из средств, полученных благодаря заведомо завышенным бюджетным запросам, на тренировку оппозиционных сил в Сирии пошли 80 млн долларов, а на "непредвиденные расходы" в Афганистане – 1,4 млрд долларов.

Еще 450 млн были потрачены на поддержку программы, которая позволяла медработникам выписывать личному составу медицинские препараты. Инициатива нередко упоминается в связи с подозрениями в финансовых махинациях.

Как отмечает газета, военное ведомство США является крупнейшим в мире потребителем топлива. Ежегодно Минобороны США закупают около 100 млн баррелей топлива для нужд наземных сил, авиации и флота.

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© AP Photo / Militant website
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Пентагон признал, что в период с 2010 по 2016 год ведомство действительно получило 5,6 млрд долларов при закупке топлива. Чиновники утверждают, что не рассчитывали получить в свое распоряжение дополнительные средства, а лишь не учли при расчетах падение цен на энергоносители.

В марте президент США Дональд Трамп запросил для нужд министерства обороны 639 млрд долларов на 2018 финансовый год, что на 52 млрд долларов больше по сравнению с уровнем 2017 года.

Политолог Павел Святенков считает, что информация Washington Post выглядит вполне правдоподобной. При этом, по словам политолога, администрация экс-президента США Барака Обамы вряд ли была не в курсе происходящего.

"Я думаю, Washington Post права, потому что на протяжении последних нескольких лет, во всяком случае, пока в Белом доме была администрация Барака Обамы, складывалось впечатление, что США, конечно, стоят за сирийской оппозицией, оказывали ей поддержку. Совершенно не секрет, что такая поддержка была, поэтому вполне возможно, что министерство обороны США выделяло деньги на финансирование этих структур за счет статей своего бюджета. И я думаю, Белый дом не просто знал об этом, а все это происходило по воле администрации Барака Обамы", – сказал Павел Святенков в эфире радио Sputnik.

Он полагает, что раскрывшиеся данные могут послужить причиной для расследования конгрессом и привести к серьезному скандалу.

"В Америке каждую "копейку" контролирует конгресс, и, естественно, он потребует отчета, если действительно подтвердятся факты того, что была растрата, и деньги пошли не по тем статьям, на которые они были предназначены. То есть здесь есть повод для расследования конгресса, и то, что сумма не очень велика, конгресс, естественно, не остановит. И это может послужить поводом для серьезного скандала. Потому что в отличие от маловнятных и расплывчатых обвинений в адрес Трампа, что он якобы контактировал с Россией, а это "страшный грех", тут вполне конкретное обвинение. Так что эту историю можно раскрутить в большой скандал, если на то, конечно, будет воля нынешнего политического руководства США. Возможно, это как раз и является результатом того, что "новая метла по-новому метет", и это будет способствовать установлению дисциплины в Пентагоне", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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