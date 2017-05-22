Политолог: у Порошенко "жалкий жребий", но он его выбрал сам

Петр Порошенко сбежал от толпы украинцев под крики "Брехло!" и "Позор!", пишут СМИ. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинскому лидеру пора признать свое поражение.

Толпа освистала президента Украины Петра Порошенко и вынудила его покинуть Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", сообщают украинские СМИ.

Порошенко прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране 21 мая, сообщает "Громадське радио". Там он выступил с речью, в ходе которой заявил, что "каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов".

Когда Порошенко уже собирался уходить, его окружили несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы. В том числе украинского лидера спросили, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент". Они также потребовали от него "придержать судей, чтобы те не воровали". Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник. При этом люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!".

По мнению политолога Юрия Светова, Порошенко, вслед за героем Пушкина, должен признать свое поражение.

""Позор!.. Тоска!.. О, жалкий жребий мой!" – это как раз то, что должен сказать Порошенко. Его жребий действительно жалкий: прийти незаконным путем к власти, полностью не оправдать доверие. А кроме этого: война в Донбассе, гибель тысяч людей, незавершающийся экономический кризис. И при этом сам обогащается, его свита тоже пирует, шикует. Вот этот жалкий жребий, которого он сам достиг", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, судьбу Порошенко решат внеочередные президентские выборы.

"Не думаю, что на пользу Украине пойдет очередной путч, очередное незаконное свержение власти. Скорее, надо рассчитывать на то, чтобы прошли внеочередные президентские выборы, и власть поменялась законным путем", – считает Юрий Светов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.