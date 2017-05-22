Мнение: Киев будет "взыскивать" с Газпрома $6,4 млрд, продавая его газ

Украина ищет активы "Газпрома" для взыскания 6,4 млрд долларов, сообщили в Киеве. Адвокат Денис Скрябин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что власти будут искать активы российской компании не только на территории своей страны, но и за рубежом.

Киев ведет активную работу по поиску активов и имущества "Газпрома" на территории страны для взыскания 6,4 млрд долларов, сообщил журналистам глава Минюста Украины Павел Петренко.

"Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения", – сказал Петренко.

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал штраф "Газпрому" за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности в стране, лишь передавая газ "Нафтогазу".

На прошлой неделе Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа на 171,8 млрд гривен (около 6,4 млрд долларов).

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина будет искать активы "Газпрома" не только на территории страны, но и за ее пределами.

"В данной ситуации Украина будет принимать обращение к взысканию на активы "Газпрома", которые расположены непосредственно в юрисдикции страны. Но, как мы знаем, их достаточно мало – в последнее время "Газпром" снизил свои активы в Украине. Вместе с тем, там остается один из главных активов "Газпрома" – это природный газ, который поставляется в Европу. И в ближайшее время мы можем столкнуться с ситуацией, когда Украина будет обращать взыскание на этот газ и перепродавать его в Европу, а денежные средства направлять в счет якобы погашения задолженности "Газпрома" перед Украиной. И эта ситуация вполне реальна. На мой взгляд, Украина обязательно прибегнет к этой возможности. Правда, ей придется согласовать этот вопрос со своими кураторами из Европы и, в частности, из Германии, которые являются основными покупателями газа. Кроме того, у Украины есть возможность обращать взыскание на активы, которые расположены за пределами страны – на акции и доли, которые принадлежат "Газпрому". Но в данном случае Украину ждет достаточно длительный процесс взыскания, потому что необходимо будет добиваться в иных юрисдикциях судебных актов, которые позволили бы Украине это сделать", – сказал Денис Скрябин.

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