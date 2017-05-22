Политолог: Челик осужден не фиктивно, и это уже позитивный сигнал

Альпарслану Челику, заявлявшему о своем участии в убийстве российского пилота в 2015 году, в Турции вынесен приговор – но по другому эпизоду. Политолог Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik выразил надежду, что Челик ответит и по остальным обвинениям.

Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство в Сирии российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Мурат Устюндаг.

"Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается", – отметил адвокат.

Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, после чего катапультировавшегося летчика расстреляли с земли. Погибшему пилоту было присвоено звание Героя России.

Сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя Альпарслан Челик. Однако во время следствия он заявил, что не убивал летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову.

В апреле прошлого года турецкая полиция арестовала Челика за незаконное ношение и хранение оружия. Сам подсудимый во время следствия отрицал предъявленные обвинения.

Заместитель директора, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил, что результаты расследования дела о причастности Челика к гибели российского летчика предсказывать пока рано.

"Человек задержан и осужден сейчас по совокупности доказанных улик – пока за незаконное ношение оружия. Следствие будет продолжено, его результаты, конечно, пока предсказывать рано. Но, как мне кажется, все-таки возобладает здравый смысл и человек будет осужден и за убийство российского пилота, как только следствие будет обладать всей полнотой информации, достаточной для осуждения по этому обвинению. Я на это надеюсь. Хотя исключать политическую составляющую в этом деле, к сожалению, тоже нельзя ", – полагает Дмитрий Егорченков.

Политолог выразил надежду, что осужденный Альпарслан Челик и по остальным обвинениям будет привлечен к той ответственности, которую заслуживает.

"Само то, что он уже приговорен к реальному сроку – не фиктивно осужден, не приговорен к исправительным работам "на два дня" – это позитивный сигнал, он говорит о том, что в целом турецкая сторона готова подходить к этому делу с правовой точки зрения. Так что будем рассчитывать на то, что и по остальным обвинениям он будет привлечен к той ответственности, которую заслуживает", – сказал Дмитрий Егорченков.

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